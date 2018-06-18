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Самую дорогую винную коллекцию продают на аукционе по цене бриллиантов

Самую дорогую винную коллекцию продают на аукционе по цене бриллиантов
Самую дорогую винную коллекцию в мире продают на аукционе за рекордные 13 миллионов долларов.
Самую дорогую винную коллекцию в мире продают на швейцарском аукционе. Восемь сотен бутылок редкого Бургундского вина и шампанского должны уйти с молотка за рекордные 13 миллионов долларов.

Все они принадлежали Энри Жерьеру – известному французскому виноделу. Он в течение 60 лет лично выращивал несколько акров винограда на востоке Франции, из которого производил элитное вино. Десять лет после смерти винодела коллекция оставалась в его подвале, а теперь к ней открыли доступ всем состоятельным поклонникам.

Организаторы аукциона надеются, что она достанется настоящему эксперту по винам, ведь самую старую бутылку из коллекции закрыли еще в 1970-х годах.

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