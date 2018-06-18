Мир

  • 70
    •  / 

На Марсе нашли источник воды и инопланетной жизни

На Марсе нашли источник воды и инопланетной жизни
Планетологи Университета Джона Хопкинса в США выявили причину формирования геологической структуры Medusae Fossae, происхождение которой ранее было для ученых непонятным. Согласно выводам исследователей, формация появилась в результате катастрофических извержений вулкана, которые также привели к возникновению водоемов и, возможно, жизни.

Формация Medusae Fossae представляет собой массивное геологическое образование, сложенное из мягких эродированных пород, расположенное рядом с экватором планеты и протянувшееся на восемь тысяч километров. Часть формации имеет гладкий и волнистый рельеф, однако в некоторых областях находятся долины и хребты. Согласно радиолокационным данным, Medusae Fossae содержит пористые породы (например, вулканический пепел), а также ледниковые отложения, количество которых сравнимо с южной полярной шапкой Марса.

Таким образом, было продемонстрировано, что формация образовалась более трех миллиардов лет назад во время катастрофических вулканических извержений. Пепел, выбрасываемый в атмосферу, осаждался на поверхности, собираясь у подножия возвышенностей. Со временем он отвердевал, становясь частью формации, и половина пород разрушилась в результате эрозии, что создало разнообразные элементы рельефа.

Medusae Fossae в 100 раз массивнее, чем самое крупное из подобных образований на Земле, что делает его самым большим отложением, сформировавшимся в результате взрывной вулканической активности, из известных в Солнечной системе.

Исследователи считают, что во время массивных извержений, приведших к появлению формации, в атмосферу Красной планеты было выброшено огромное количество воды, достаточное для появления глобального водного покрова толщиной более девяти сантиметров. Парниковые газы согрели поверхность Марса, сделав ее пригодной для существования жидких водоемов и примитивных живых организмов.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2631.55 грн
10 RUB 4.1981 грн
100 EUR 3051.55 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи