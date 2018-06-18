На Марсе нашли источник воды и инопланетной жизни
18 июня 2018 г.
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18 июня 2018 г.
Формация Medusae Fossae представляет собой массивное геологическое образование, сложенное из мягких эродированных пород, расположенное рядом с экватором планеты и протянувшееся на восемь тысяч километров. Часть формации имеет гладкий и волнистый рельеф, однако в некоторых областях находятся долины и хребты. Согласно радиолокационным данным, Medusae Fossae содержит пористые породы (например, вулканический пепел), а также ледниковые отложения, количество которых сравнимо с южной полярной шапкой Марса.
Таким образом, было продемонстрировано, что формация образовалась более трех миллиардов лет назад во время катастрофических вулканических извержений. Пепел, выбрасываемый в атмосферу, осаждался на поверхности, собираясь у подножия возвышенностей. Со временем он отвердевал, становясь частью формации, и половина пород разрушилась в результате эрозии, что создало разнообразные элементы рельефа.
Medusae Fossae в 100 раз массивнее, чем самое крупное из подобных образований на Земле, что делает его самым большим отложением, сформировавшимся в результате взрывной вулканической активности, из известных в Солнечной системе.
Исследователи считают, что во время массивных извержений, приведших к появлению формации, в атмосферу Красной планеты было выброшено огромное количество воды, достаточное для появления глобального водного покрова толщиной более девяти сантиметров. Парниковые газы согрели поверхность Марса, сделав ее пригодной для существования жидких водоемов и примитивных живых организмов.
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