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Названы не снявшие ни одного провального фильма режиссеры

Названы не снявшие ни одного провального фильма режиссеры
Портал Metacritic обнародовал список из 30 режиссеров, не снявших за свою карьеру ни одного провального фильма.
При создании рейтинга учитывались фильмы, созданные после 1980 года и получившие на киноресурсе только положительные отзывы критиков.

В перечень попали такие известные кинематографисты, как Джей Джей Абрамс («Звездные войны: Пробуждение силы», «Миссия: невыполнима 3»), Уэс Андерсон («Остров собак», «Отель "Гранд Будапешт"»), Квентин Тарантино («Криминальное чтиво», «Бешеные псы») и Мартин Скорсезе («Отступники», «Остров проклятых»).

13 июня портал USA Today составил рейтинг из сотни лучших анимационных лент всех времен. Лидером списка стало полнометражное аниме «Могила светлячков» 1988 года.

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