Названы не снявшие ни одного провального фильма режиссеры
18 июня 2018 г.
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18 июня 2018 г.
В перечень попали такие известные кинематографисты, как Джей Джей Абрамс («Звездные войны: Пробуждение силы», «Миссия: невыполнима 3»), Уэс Андерсон («Остров собак», «Отель "Гранд Будапешт"»), Квентин Тарантино («Криминальное чтиво», «Бешеные псы») и Мартин Скорсезе («Отступники», «Остров проклятых»).
13 июня портал USA Today составил рейтинг из сотни лучших анимационных лент всех времен. Лидером списка стало полнометражное аниме «Могила светлячков» 1988 года.
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