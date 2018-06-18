Как вылечить депрессию

Американские психологи выяснили, что электрическая активность мозга пациента с депрессией при получении вознаграждения может быть объективным показателем эффективности лечения.

В исследовании приняли участие 63 пациента с клинической депрессией. Во время эксперимента участникам показывали на экране две двери. За одной из них был приз — небольшое денежное вознаграждение. Если участник выбирал дверь с призом, то он получал его, если нет — терял деньги.

После прохождения эксперимента пациентов разделили на две группы. Первой группе прописали 12-недельный курс антидепрессантов, а второй — сеанс когнитивно-поведенческой психотерапии раз в неделю в течение 12 недель. В контрольной группе было 25 человек: они также прошли эксперимент, но лечение им не прописывали.

По истечении лечения эксперимент повторили еще раз. Выяснилось, что увеличение электрической активности мозга связано с уменьшением депрессивных симптомов и тревожности. Кроме того, людям с особенно низкими показателями больше помогли антидепрессанты, а не психотерапия. В результате исследования ученые пришли к выводу, что показатели электрической активности головного мозга в ответ на получение вознаграждения могут помочь диагностировать депрессию и оценить эффективность выбранных методов лечения.