Как вылечить депрессию
18 июня 2018 г.
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18 июня 2018 г.
В исследовании приняли участие 63 пациента с клинической депрессией. Во время эксперимента участникам показывали на экране две двери. За одной из них был приз — небольшое денежное вознаграждение. Если участник выбирал дверь с призом, то он получал его, если нет — терял деньги.
После прохождения эксперимента пациентов разделили на две группы. Первой группе прописали 12-недельный курс антидепрессантов, а второй — сеанс когнитивно-поведенческой психотерапии раз в неделю в течение 12 недель. В контрольной группе было 25 человек: они также прошли эксперимент, но лечение им не прописывали.
По истечении лечения эксперимент повторили еще раз. Выяснилось, что увеличение электрической активности мозга связано с уменьшением депрессивных симптомов и тревожности. Кроме того, людям с особенно низкими показателями больше помогли антидепрессанты, а не психотерапия. В результате исследования ученые пришли к выводу, что показатели электрической активности головного мозга в ответ на получение вознаграждения могут помочь диагностировать депрессию и оценить эффективность выбранных методов лечения.
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