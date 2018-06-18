В Харькове обсудили повышение тарифов на отопление и горячую воду 18 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Открытое обсуждение, посвященное повышению тарифов на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения, прошло сегодня, 18 июня, в КП «Харьковские тепловые сети».