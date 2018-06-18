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Харьковчан приглашают на выставку работ юных архитекторов

Харьковчан приглашают на выставку работ юных архитекторов
Выставка работ воспитанников Детской архитектурной школы под названием La Dolce Vita откроется 21 июня в Центре современного искусства «ЕрмиловЦентр» (пл. Свободы, 4, вход со стороны Клочковского спуска).
В рамках выставки будет представлено более 20 проектов частных домов, а также исследования в чертежах и макетах района между рекой Лопань и ул. Полтавский Шлях, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По словам организаторов, выставка будет интересна не только сверстникам авторов работ, но и профессиональным архитекторам.

«La Dolce Vita - это история о новых значениях наслаждения и легкости, о трансформации идеалов в архитектуре. Одним из главных вызовов профессии архитектора является формирование ценностей. Работа с желаниями - внутренними, унаследованными, навязанными или недоформированными - стала самым большим испытанием в ходе обучения учеников школы. Взаимодействие было очень интересным, ведь именно эти люди изменят наш образ жизни, обыденность, пространство», - отметил основатель Детской архитектурной школы Богдан Волынский.

Во время работы выставки все желающие смогут записаться и прийти на мастер-классы для детей от 8 до 14 лет, которые пройдут 23 и 26 июня в выставочном центре.

Начало открытия экспозиции - в 18:00. Выставка будет работать до 30 июня.

Детская архитектурная школа была открыта в Харькове в 2015 году. За три года студентами школы на различных курсах стали более 200 детей в шести городах Украины.

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