Харьковчан приглашают на выставку работ юных архитекторов

Выставка работ воспитанников Детской архитектурной школы под названием La Dolce Vita откроется 21 июня в Центре современного искусства «ЕрмиловЦентр» (пл. Свободы, 4, вход со стороны Клочковского спуска).

Детская архитектурная школа была открыта в Харькове в 2015 году. За три года студентами школы на различных курсах стали более 200 детей в шести городах Украины.