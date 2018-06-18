Украина

  • 108
    •  / 

Ночью Украину накроют магнитные бури

Ночью Украину накроют магнитные бури
Ночью с понедельника на вторник в Украине ожидаются геомагнитные вспышки, поэтому метеочувствительным людям стоит себя поберечь.
Согласно информации Национальной погодной службы Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), сегодня в течение дня магнитные бури будут иметь силу в 2 балла, а с 21 часов их мощность возрастет до 3 баллов, что означает «слабая» магнитная буря.

Говорится, что с 6:00 утра во вторник мощность бури снизится до 2 баллов - такая ситуация продлится в течение дня и до 3:00 ночи в среду. В ночь на 20 июня сила геомагнитных возмущений равна 1 баллу, с 18 часов - составит 2 балла.

По данным метеорологов, вероятность возникновения активной магнитной бури сегодня и завтра составляет 30 процентов, в среду - 10 процентов.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2631.55 грн
10 RUB 4.1981 грн
100 EUR 3051.55 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи