Ночью Украину накроют магнитные бури 18 июня 2018 г. источник 0 0

Ночью с понедельника на вторник в Украине ожидаются геомагнитные вспышки, поэтому метеочувствительным людям стоит себя поберечь.

Согласно информации Национальной погодной службы Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), сегодня в течение дня магнитные бури будут иметь силу в 2 балла, а с 21 часов их мощность возрастет до 3 баллов, что означает «слабая» магнитная буря.



Говорится, что с 6:00 утра во вторник мощность бури снизится до 2 баллов - такая ситуация продлится в течение дня и до 3:00 ночи в среду. В ночь на 20 июня сила геомагнитных возмущений равна 1 баллу, с 18 часов - составит 2 балла.



По данным метеорологов, вероятность возникновения активной магнитной бури сегодня и завтра составляет 30 процентов, в среду - 10 процентов.

