«ПриватБанк» изменил официальное название 18 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Из-за изменения юридического статуса типа собственности, акционерное общество ПриватБанк меняет официальное наименование с ПАО КБ "ПриватБанк" на АО КБ "ПриватБанк".

Как сообщила пресс-служба банка, со ссылкой на изменения редакции Устава банка от 14 июня, тепер его полное официальное наименование звучит так: Акционерное общество коммерческий банк "ПриватБанк" (АО КБ "ПриватБанк").



"Реорганизация формы акционерного коммерческого общества и наименование банка связано с изменениями в законодательстве Украины, которое с начала 2018 года вводит дополнительные требования для публичных акционерных обществ, которым до последнего времени был ПриватБанк", — объяснили в банке и уточнили, что форма организации банка как частного акционерного общества наиболее соответствует его статусу банка со стопроцентной государственной собственностью.