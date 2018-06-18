Харьков

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Медицинская реформа: врачи и пациенты Харьковской области подписали почти миллион деклараций

Медицинская реформа: врачи и пациенты Харьковской области подписали почти миллион деклараций
В области подписано 915 тысяч деклараций между врачами и пациентами. Харьковская область продолжает занимать уверенное первое место среди регионов Украины по этому показателю.
Так, второй по количеству подписанных деклараций на данный момент является Днепропетровская область - 713 тыс. На третьем месте Винничина - 623 тыс. деклараций, город Киев занимает четвертое место с показателем 614 тыс. деклараций.

В Харьковской области к процессу подписания деклараций присоединились 1763 врача - это также лучший показатель среди регионов.

«На данный момент семейных врачей выбрало 34% населения области. Больше всего деклараций подписано в Дергачевском центре первичной медико-санитарной помощи (46 тыс.), Балаклейском ЦПМСП (30,5 тыс.) и в Харьковском районе, в Мерефянском ЦПМСД (29 тыс.) », - уточнила и.о. начальника Управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.

В городе Харькове лидерами являются 11 поликлиника (37 тыс. деклараций), студенческая поликлиника (35 тыс.) и поликлиника №8 (34 тыс).

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