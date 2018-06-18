Харьковской живодерке присудили штраф 18 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Маргарита Фурман, которая сняла на видео, как ее бультерьер убивает котенка и выложила ролик в Сеть, должна выплатит штраф.

Приговором Фрунзенского районного суда Харькова 19-летняя девушка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 300 УК Украины (распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости).



Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 3 Руслан Скуратович, суд назначил ей наказание в виде максимального штрафа, предусмотренного санкцией статьи, - 5 100 грн. Кроме того, она должна заплатить 24 000 грн. судебных расходов, связанных с проведением компьютерно-технических экспертиз.



Приговор суда не вступил в силу, поскольку не истек срок апелляционного обжалования.



Напомним, в конце октября 2016 г. несовершеннолетняя на тот момент харьковчанка выложила в свободный доступ в одной из социальных сетей видеозапись, на которой бультерьера натравили на котенка. Запись вызвала большой общественный резонанс.



Проведенные экспертизы установили - видео содержит материалы, пропагандирующие культ насилия и жестокости.

