Памятники архитектуры и истории нужно не охранять, а сохранять

Личное дело

Елена Федоровна РОФЕ-БЕКЕТОВА родилась 22 октября 1970 года. С 1987 по 1992 годы училась на механико-математическом факультете ХГУ (сейчас ХНУ имени В.Н.Каразина). 1995-1999 гг. – аспирантура в Украинской инженерно-педагогической академии (УИПА), математическая физика. Работала преподавателем высшей математики в УИПА, аналитиком компьютерной базы данных в частной компании, менеджером по логистике в сети магазинов, замдиректора по учетно-аналитической работе департамента закупок и логистики в торгово-промышленном холдинге.С 2007 по 2015 годы – ведущий специалист по стандартизации и сертификации ГК «Фактор». С 2015 года по настоящее время – частный предприниматель, основное направление деятельности - консультирование по вопросам организации бизнес-процессов и управления.С марта 2014 по настоящее время – основатель и участник группы волонтеров Help Army. С 2018-го по настоящее время – директор БО «Благотворительный фонд «Харьков с тобой». Автор и руководитель проекта «Закон на защите культурного наследия Украины» (август 2017-го - апрель 2018-го).Координатор реализации проекта Music Camp in Kharkiv. Автор и руководитель проекта «Идем вместе! KharkivGoingGlobal» - конкурса молодежных программ развития Харькова. Автор и руководитель проекта «Донор-волонтер» (в рамках деятельности БО «БФ «Харьков с тобой»).Замужем, есть 19-летняя дочь.