Памятники архитектуры и истории нужно не охранять, а сохранять

Под угрозой уничтожения 15 зданий в Харькове
- Елена, здравствуйте. Меня зовут Инна. В Харькове снесли усадьбу сестер Синяковых, которая находилась по адресу пер. Никитинский, 22. По словам историка Андрея Парамонова, в 2012 году были поданы документы на внесение этой усадьбы в список памятников архитектуры. Однако, как заявил главный архитектор области Михаил Рабинович, это здание не является ни памятником архитектуры, ни памятником истории. Мол, никаких документов, подтверждающих этот факт, нет.
- Это, конечно же, печально. В Харькове действительно есть здания, которые являются памятниками культурного наследия, но они или выведены из списков исторических, культурных, архитектурных памятников, которые находятся под охраной государства, или не включены в эти перечни. Кстати, некоторые объекты были выведены из этих списков, как ни странно, из-за декоммунизации. Например, дом Борткевича на Сумской, 28. Дело в том, что это здание находилось в списках памятников истории в связи с тем, что в революционные годы в нем собирались большевики - здесь находился их штаб. И когда проводились мероприятия, связанные с декоммунизацией, дом Борткевича был выведен из списков памятников истории. Однако на самом деле это здание гораздо более ценно для Харькова. Там родился и жил до 1900 года «украинский Рахманинов» Сергей Борткевич — композитор европейского уровня. И именно на данном основании этот дом должен быть сохранен в качестве памятника истории. Но когда мы ходатайствовали о том, чтобы все-таки включить его в списки зданий, охраняемых государством, наше предложение отклонили. А это значит, что мы теряем еще один кусочек истории Харькова – ведь как распорядится теперь собственник, мы не знаем. А сделать с ним он может все что угодно, поскольку здание уже не охраняется законом. То же произошло и с усадьбой сестер Синяковых, которая де-юре не охранялась государством.
- Много ли в Харькове объектов, которые находятся в плачевном состоянии, под угрозой разрушения или уничтожения?
- В списке, который составляла группа SaveKharkiv, порядка 15 зданий. Яркий пример – Дом Сурукчи, который находится в аварийном состоянии. Здесь жил выдающийся врач-отоларинголог Степан Гаврилович Сурукчи. Именно он сумел восстановить голос Федора Ивановича Шаляпина, за что тот всю жизнь был ему признателен. Впоследствии Шаляпин и Сурукчи стали друзьями, а когда прославленный певец приезжал в Харьков, то каждый раз навещал доктора-меломана. Но здание представляет не только историческую ценность, это — архитектурная жемчужина города. Сто лет назад здесь была красивая веранда, внутри — мраморная лестница. Ангел на крыше до сих пор поддерживает разбитую вазу.
Здание по улице Свободы, 35 – так называемый дом Софьи Мигриной, построенный еще в 1902 году, – в 2008-м лишили статуса архитектурного памятника. Здание перешло в частную собственность. Мы за него переживаем, потому что оно разрушается. Складывается впечатление, что его намеренно доводят до аварийного состояния (уже довели), что позволит затем просто его снести. Тем более относительно недавно (если не ошибаюсь, осенью 2017 года) на сессии горсовета был изменен статус земельного участка, прилегающего к этому зданию, что явно свидетельствует о планах строительства высотного дома.
Здание на Пушкинской, 55, построенное в 1860-е годы, где бывали Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Антон Рубинштейн – мекка музыкальной культуры нашего города. Здесь жил Илья Слатин — основатель Харьковского музыкального училища и, по сути, консерватории, а также симфонического оркестра. Мы переживаем по поводу этого здания, так как его владелец давал объявление о его продаже и готовом проекте по достройке двух этажей. Оно не является памятником архитектуры, но обязательно должно быть сохранено в первозданном виде. Здесь должен быть музей музыкальной культуры. К счастью, это памятник истории (охранный номер 2399, решение №161 18.04. 1988). Однако насколько «звание» памятника истории защитит его, трудно сказать.
Вызывает тревогу и судьба здания бывшего Дворца новорожденных – особняк профессора Владислава Бузескула, построенный в начале ХХ века, на пересечении Мироносицкой и Гиршмана. Сейчас оно якобы на реконструкции, под зеленой сеткой, но что там происходит на самом деле – неизвестно.
И это мы говорим о городе. На самом деле подобных объектов хватает и в области. Сгоревшая усадьба в Мерчике – яркий, но не единственный пример безразличного и возмутительного отношения к прекрасным усадьбам и памятникам культуры в области. Об ужасном состоянии усадеб много писал по результатам экспедиций по области Антон Бондарев, например.
Программа же по защите памятников архитектурного наследия, представленная Михаилом Рабиновичем, предусматривает работу только с объектами, находящимися в области, игнорируя разрушающиеся памятники архитектуры в Харькове, хотя было обещано, что будет охвачен и город.
Как защитить культурное наследие?
- Елена, добрый день. Меня Анатолий зовут. Скажите, а кто и как охраняет культурное наследие Харьковщины?
- Культурное наследие – достаточно широкое понятие, включающее в себя как материальные объекты (здания, памятники, археологические находки, курганы и т.д.), так и нематериальные ценности, как то: традиции, обычаи, песни, вышиванки и пр. Существует закон об охране культурного наследия, хотя мне больше нравится слово «сохранять», а не «охранять».
В разных регионах это происходит по-разному, но в Харьковской области за архитектурные памятники и парково-садовое искусство отвечает Департамент градостроительства и архитектуры ХОГА, а за памятники истории, археологии, нематериальные ценности – Управление культуры и туризма ХОГА. Кроме того, при Управлении культуры и туризма есть областное коммунальное учреждение «Харьковский методический центр охраны культурного наследия», при котором работает консультативный совет, который решает, подавать ли тот или иной объект для внесения в реестр культурного наследия. Кстати, если вернуться к теме дома Борткевича, то именно консультативный совет при этом центре принял решение не рекомендовать его для включения в реестр памятников истории.
Кроме того, при центре есть институция общественных инспекторов. Это волонтеры – в том смысле, что деятельность их не оплачивается, но они являются представителями органов охраны культурного наследия и мониторят состояние памятников культуры в городе и области. Относительно недавно было достигнуто соглашение, что инспекторы будут сотрудничать не только с Управлением культуры и туризма, но и с Департаментом архитектуры и градостроительства, то есть памятники архитектуры теперь тоже попадают в ведение общественных инспекторов. В июне проводится набор в ряды этих самых инспекторов. Нужно зарегистрироваться на сайте центра (http://www.spadschina.kh.ua
) или на сайте ХОГА (http://kharkivoda.gov.ua/news/92482
). В конце месяца уже планируется проведение занятий для новобранцев. Потом им будут выданы удостоверения. Надеемся, что это немного оживит архитектурную тему.
Однако пока, к сожалению, особенно в последнее время, в сфере охраны культурного наследия дела идут из рук вон плохо. Взять хотя бы усадьбу в Мерчике, которая сгорела. Ведь это произошло не потому, что случились какие-то природные катаклизмы, а потому что нет методичной, планомерной и системной деятельности по охране этих объектов.
- Изменить ситуацию, наверное, и был призван проект «Ctrl + S. Закон на защите культурного наследия»? В чем его суть и на какой стадии реализации он находится?
- Он уже подошел к концу. Проект состоял из двух частей. На первом этапе был снят документальный фильм «Сохранить нельзя разрушить» (слоган фильма – «Де поставити кому, обираєш саме ти»), а на втором – разработан законопроект, основной целью которого стала минимизация коррупционных рисков в сфере культурного наследия. Дело в том, что вопросы, связанные со строительной темой, очень тесно пересекаются с коррупционной составляющей, поскольку есть большая заинтересованность в земле, на которой стоит здание.
Уничтожение архитектурных, исторических, археологических объектов – это результат работы коррупционных схем и взаимодействия чиновников и специалистов. Именно специалисты составляют выводы, благодаря которым дома, де-факто являющиеся памятниками архитектуры или истории, выводятся из охранных списков; именно специалисты разрабатывают проекты реконструкции там, где может быть только реставрация; именно специалисты-строители вступают в сговор с заказчиком и на этапе выполнения работ изменяют материалы, поставщиков, технологии. Если мы хотим сдвинуть с мертвой точки работу закона и законодательных, нормативных актов, посвященных вопросу сохранения культурного наследия, мы должны найти и исключить все «серые зоны», которые являются или прямым приглашением к коррупции, или завуалированной провокацией.
Мы передали законопроект в Комитет по вопросам культуры и духовности, но в Раде он пока рассмотрен не был. Плюс была разработана методичка, рассказывающая, что делать, если у тебя на глазах разрушается памятник культурного наследия (kharkiv-with-you.org/aktivni-proekti/instruction
).
Где затерялся исторический ареал Харькова?
- Добрый день! Александр беспокоит. Елена, а как в Харькове обстоят дела с культурно-историческим ареалом города, который был утвержден на сессии горсовета еще в ноябре 2006 года?
- Согласно закону «Об охране культурного наследия», в каждом историческом городе (а Харьков как раз является историческим городом и внесен в соответствующий список) должен существовать архитектурно-опорный план, который является частью генерального плана. В этот план, в свою очередь, должны входить утвержденные границы исторических ареалов. По закону в этой зоне очень осторожно должно вестись строительство – с определенными ограничениями и т.д. То есть должны быть утверждены правила использования исторических ареалов, охранные зоны. Но, как оказалось, в Харькове такого плана нет. Это выяснилось как раз тогда, когда на площади Свободы решили установить «одоробло» (86-метровую колонну с ангелом наверху, проект братьев Чечельницких. – Прим. ред). А поскольку происходило это в исторической зоне, я подняла вопрос об историческом ареале. Проект границ исторических ареалов в Харькове был разработан в 2007 году научно-исследовательским проектным институтом. Это исторический центр. Согласно документам, предполагалось обозначить три ареала: Центральный, Восточный и ареал древнего города Донец. Он был согласован на местном уровне и направлен в Министерство культуры на рассмотрение, прошел совещательный совет, который рекомендовал министерству утвердить границы исторических ареалов. Больше о проекте ничего не слышно. Я обращалась с запросами и в горсовет, и в ХОГА. Оказалось, что документы потерялись в Министерстве культуры еще в 2010–2011 годах. Осенью прошлого года проект архитектурно-опорного плана был вновь направлен в Министерство культуры Украины, а затем возвращен на доработку. Сейчас, насколько мне известно, опять пауза.
- Елена, здравствуйте! Меня зовут Инна Владиславовна. Скажите, что для вас лицо Харькова? Каким должен быть бренд нашего города, по вашему мнению?
- Для меня лично лицо Харькова – здания, которые построил Алексей Николаевич Бекетов. Моя родная улица Дарвина — гордость Харькова. Такого количества красивых старинных домов нет ни на одной улице города, несмотря на то, что она довольно маленькая – всего около 700 метров. Но я сразу же признаю, что необъективна в этом вопросе.
А если говорить с точки зрения бренда нашего города, то, наверное, было бы правильным отметить , что Харьков является столицей конструктивизма. Яркий пример тому – прекраснейший Госпром, поселок ХТЗ (соцгород). Это то, что могло бы стать «фишкой» нашего города. Это то, чего нет в других городах, то, что может привлекать туристов.
Личное дело
Елена Федоровна РОФЕ-БЕКЕТОВА родилась 22 октября 1970 года. С 1987 по 1992 годы училась на механико-математическом факультете ХГУ (сейчас ХНУ имени В.Н.Каразина). 1995-1999 гг. – аспирантура в Украинской инженерно-педагогической академии (УИПА), математическая физика. Работала преподавателем высшей математики в УИПА, аналитиком компьютерной базы данных в частной компании, менеджером по логистике в сети магазинов, замдиректора по учетно-аналитической работе департамента закупок и логистики в торгово-промышленном холдинге.
С 2007 по 2015 годы – ведущий специалист по стандартизации и сертификации ГК «Фактор». С 2015 года по настоящее время – частный предприниматель, основное направление деятельности - консультирование по вопросам организации бизнес-процессов и управления.
С марта 2014 по настоящее время – основатель и участник группы волонтеров Help Army. С 2018-го по настоящее время – директор БО «Благотворительный фонд «Харьков с тобой». Автор и руководитель проекта «Закон на защите культурного наследия Украины» (август 2017-го - апрель 2018-го).
Координатор реализации проекта Music Camp in Kharkiv. Автор и руководитель проекта «Идем вместе! KharkivGoingGlobal» - конкурса молодежных программ развития Харькова. Автор и руководитель проекта «Донор-волонтер» (в рамках деятельности БО «БФ «Харьков с тобой»).
Замужем, есть 19-летняя дочь.