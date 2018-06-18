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Украинки переиграла одного из лидеров мирового футбола

Украинки переиграла одного из лидеров мирового футбола
Во Львове в очередном матче отборочного турнира чемпионата мира 2019 года среди женских команд сборная Украины нанесла сенсационное поражение одной из сильнейших в мировом женском футболе сборной Швеции - 1:0.
Судьбу встречи решили представительницы двух харьковских клубов, которые разыграли голевую комбинацию. На 41-й минуте Вероника Андрухив из "Жилстроя-2" прошла по правому флангу в центр, отдала передачу на свободную Дарью Апанащенко, и капитан сборной, представляющая "Жилстрой-1", техничного переиграв защитника шведок, филигранным ударом отправила мяч в дальний нижний угол. Развить успех во втором тайме могла одноклубница Апанащенко Ольга Овдийчук, но не сумела использовать предоставившийся ей выгодный момент.

- Впечатления у меня исключительно положительные. Как говорят, самое лучшее в футболе - это счет на табло. Тактические построения сыграли позитивную роль. Мы выдержали контроль мяча со стороны шведок, продуктивно провели встречные атаки. Забили мяч и имели еще две возможности для взятия ворот. Третья замена? Не использовал ее, поскольку не хотел нарушать ритм игры, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Украины Владимир Рева.

Это первое поражение сборной Швеции в нынешнем отборочном турнире. В другом матче в 4-й группе сборная Дании нанесла поражение сборной Венгрии - 5:1. Турнирное положение теперь выглядит так: Швеция - 15 очков (6 игр), Дания - 15 (6), Украина - 10 (6), Венгрия - 4 (7), Хорватия - 2 (7). До конца отборочного турнира сборной Украины осталось сыграть два матча - со сборной Швеции в гостях и со сборной Венгрии дома. Лишь победы в обоих дадут украинским футболисткам шанс на выход в финальную часть мирового чемпионата.

А 13 июня в Херсонской области завершился финальный турнир первенства Украины в первой лиге. Победив в финальном матче команду "Янтарочка" из Новояворовска Львовской области - 3:0, "Восход" из Старой Маячки Херсонской области занял первое место и завоевал путевку в высшую лигу, где он заменит занявший последнее десятое место "Атекс-СДЮШОР-16".

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