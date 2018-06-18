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Обидчик украинской сборной стал третьим

Обидчик украинской сборной стал третьим
В чешском городе Карловы Вары прошел "финал четырех" турнира "Золотая лига" среди мужских национальных сборных европейских стран.
В полуфиналах сборная Эстонии обыграла команду Португалии - 3:0 (26:24, 26:24, 25:18). Сборная Турции, не пустившая сборную Украины в "финал четырех", уступила хозяевам площадки — волейболистам Чехии - 0:3 (22:25, 25:27, 20:25).

На следующий день в матче за третье место турецкие волейболисты вырвали победу у сборной Португалии - 3:2 (25:16, 21:25, 25:14, 22:25, 15:11) и стали бронзовыми призерами. А в финале эстонские волейболисты не оставили никаких шансов сборной Чехии - 3:0 (25:21, 25:22, 25:21), став победителями "Золотой Лиги".

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