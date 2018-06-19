Харьковчане начали объединяться для борьбы с наркотиками 19 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

В последнее время в спальных районах Харькова активизировались наркоманы. Жители Салтовки, Новых Домов, Павлова Поля жалуются, что на клумбах под окнами и на детских площадках постоянно роются какие-то подозрительные личности в поисках закладок. Чтобы помочь полиции в поимке наркоманов, горожане собираются на общественное патрулирование дворов.

Жильцы одной из девятиэтажек на улице Владислава Зубенко ежедневно наблюдают молодых ребят, которые что-то ищут буквально под окнами дома.



— Я там цветы посадила. Так они с корнем вырвали, всю клумбу перепахали, — сетует Анна Сергеевна. – И это средь бела дня, никого не стесняются и не боятся.



— Слышу какое-то движение под окном. Выглядываю — три парня буквально по миллиметру обследуют огромный пенек от срубленного в прошлом году дерева, — подключается ее соседка Галина. — Вышла на балкон, говорю: «Мальчики, что вы там делаете?». Они мне: «Закройся, старая, не лезь не в свое дело». Я им полицией пригрозила, но и это на них никакого впечатления не произвело. Перешли на кусты – все корни перерыли. Я позвонила по номеру 102. Пока наряд приехал – их уже и след простыл. Честно говоря, я теперь даже побаиваюсь, как бы ни отомстили мне эти наркоманы. У меня второй этаж – залезть в квартиру с открытым балконом труда не составляет. Теперь вот, хоть и жарко, приходится на ночь закрываться – как-то мне боязно…



Харьковчане говорят, что обнаглевшие наркоманы орудуют даже в подъездах – «кладоискатели» исследуют щели и ниши, заглядывают в закрытые мусоропроводы и копошатся под лестницей, даже расковыривают ступеньки и пороги…



Так, видеокамера на двери квартиры одной из многоэтажек на Павловом Поле засекла и самих закладчиков опасного зелья, и тех, кто за ним охотится.



— Самое печальное, что в процессах поисков были замечены даже школьники, — говорит хозяин квартиры.



На Новых Домах женщина обнаружила «закладку» буквально около собственного жилья.



— Обратила внимание, потому что услышала какое-то подозрительное шуршание под дверью. Посмотрела в глазок – двое парней что-то высматривают с фонариком в щели между стеной и потолком, — рассказывает Наталья. — Вызвала полицию. Приехали, проверили. Говорят, действительно, похоже, что тут была закладка, но уже пусто.



— Женщина, которая убирает у нас в подъезде, говорит, что регулярно находит на лестнице использованные шприцы. Уверяет: «Это наркоманы к нам наведываются. Не исключено, что-то кто-то их жильцов наркотики распространяет», — поделилась жительница 522-го микрорайона Светлана. – И куда только смотрит полиция?



С этим вопросом «Вечерний Харьков» обратился к правоохранителям.



По информации старшего инспектора отдела коммуникаций Нацполиции в Харьковской области Ольги Грабар, в Нацполиции есть управление по борьбе с наркопреступностью, которое, конечно же, выявляет наркосбытчиков.



— Об этом мы регулярно сообщаем на нашем сайте, — говорит она. — Проводятся оперативные действия по выявлению таких преступников. Патрульная полиция, со своей стороны, совершает пешие обходы территории, постоянно патрулирует жилмассивы между домами на автомобилях. Если сотрудники видят что-то подозрительное – обязаны остановиться, подойти и проверить. Плюс патрульные выезжают на вызовы от населения, которые поступают на номер 102. Если застают на месте подозрительного человека – проводят осмотр. В случае выявления вещества, похожего на наркотическое, — доставляют подозреваемого в отдел полиции. Кроме того, есть участковый офицер полиции, непосредственно к которому могут обратиться граждане, заметившие подозрительных «кладоискателей» под окнами.



К сожалению, по словам Ольги Грабар, далеко не всегда граждане, которые замечают «ковыряние под своими окнами», сообщают об этом в полицию.



Как сообщила пресс-офицер патрульной полиции Харьковской области Карина Курбанова, наряды задерживают в день и по два, и по три, и по четыре человека с веществами, похожими на наркотические.



— Бывает, задерживают по обращению граждан – люди звонят буквально каждый день. Наши экипажи, которые находятся поблизости к тому или иному месту, выезжают. Бывает, наркоманов и торговцев «зельем» выявляют во время патрулирования районов – около ночных клубов, например. Или, допустим, видят, курят парни на детской площадке – подходят, проверяют, выявляют пакетики с неизвестным веществом. Затем вызывается следственно-оперативная группа, которая детальнее занимается этим вопросом. Порой находят и по 20, и по 30 пакетиков у человека с так называемыми спайсами, с каннабисом и т.д.



Тем временем харьковчане решили объединиться в борьбе с наркоманами. Так, собраться для проведения вечерних рейдов по району предлагает харьковский школьник в соцсетях.



«На протяжении двух месяцев наблюдается повышенная активность закладчиков и т. д. в 522-м микрорайоне. Есть предложение организовать патруль с 18.45 до 21.00. По всем вопросам в директ https://www.instagram.com/nationalist_35/», — пишет он.



Журналистам 14-летний парнишка сообщил, что идея проведения такого общественного патрулирования возникла в связи с тем, что просто надоело смотреть, как круглые сутки по району бродят сомнительные личности и ковыряются в траве, на детских площадках и у подъездов.



— Я живу напротив «Каравана» и на протяжении последних пары месяцев наблюдаю повышенную активность закладчиков. Выхожу гулять или иду с ребятами на тренировку – обязательно столкнусь с человеком, который ковыряется во дворе и что-то ищет. Встречались люди разного возраста, но больше всего поразило, когда на днях увидел, что закладки ищут две девочки моего возраста, – рассказал он.



Судя по комментариям под сообщением, горожане инициативу поддерживают:

«Жовтневый район, ул. Раднянская и примыкающие улицы: задолбали лазить ищущие закладки, от мала до велика, часто на авто. На вопрос: «Что ты тут потерял, кого ищем?» лепят отмазки типа «ключи от машины потерял, родственника ищу, клад ищу».



«Мне знакомый с Даниловки говорил, что часто утром на такси приезжают. Палками гребут, колеса вырывают из земли, устали их гонять. Надо ходить с 01.00 и до 06.00, так можно и закладчика поймать, и «кладоискателей».



А некоторые задают резонный вопрос: «И что дальше? Собирать за закладчиками?»



— В законе существует такое понятие, как гражданский арест – то есть мы можем дождаться, когда в руках у злоумышленника окажутся наркотики, вызвать полицию и удерживать нарушителя до приезда правоохранителей. При сопротивлении будем использовать разрешенное средство защиты — перцовые баллончики, – предложил инициативный подросток.

В Нацполиции хоть и говорят, что умалчивать о таких случаях не стоит, все же не советуют решать проблемы самостоятельно — наркоманы могут быть опасны. Гражданам обязательно нужно обращаться в райотдел и писать заявление. Или хотя бы позвонить на линию 102, чтобы диспетчер зафиксировал звонок и отправил на место происшествия полицейский экипаж.



Тем временем город объявил войну надписям на стенах домов с рекламой торговцев наркотиками. Как сообщила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, акция «Нарисуй жизнь» стартовала в Харькове в конце мая и будет проходить до 26 июня во всех районах города. Главная задача мероприятия - очистить город от рекламы наркотиков, так называемых «закладок», то есть от адресов, по которым можно их приобрести.



В частности, 9 июня акция «Нарисуй жизнь» прошла в Московском районе. В мероприятии приняли участие более 300 человек, которые за день закрасили на зданиях около 300 адресов по продаже наркотиков. Кроме того, волонтеры создали специальную карту Харькова, на которой все желающие могут отметить здания, ограждения и другие объекты инфраструктуры, на которых есть реклама наркотиков. До этого к акции присоединились Индустриальный и Киевский районы.