Харьков

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В харьковской спортивной школе заканчивается ремонт

В харьковской спортивной школе заканчивается ремонт
На ремонт и реконструкцию КДЮСШ «ХТЗ» за последние три года из областного бюджета направили около 20,5 млн грн. На эти средства в зданиях, где ремонт не проводили более 30 лет, провели комплекс работ.
Капремонт уже завершили в двух залах для бокса, залах для тяжелой атлетики и настольного тенниса, привели в порядок административный корпус здания. Сейчас реконструкция продолжается в легкоатлетическом манеже. Тут отремонтировали кровлю и инженерные сети, утеплили фасад. В этом году работы завершатся.

– Чтобы давать миру новых спортивных звезд, нужны несколько составляющих, - отметила глава ХОГА Юлия Светличная, которая посетила спортивный праздник в КДЮСШ «ХТЗ». - Первая – это труд и желание спортсменов. Конечно, поддержка родственников и родителей. Однозначно: уверенность и настойчивость тренера. И, безусловно, хорошие условия для того, чтобы весь этот потенциал раскрыть. Чтобы создать такие условия, мы делаем все возможное – развиваем и ремонтируем инфраструктуру.

Значительные изменения к лучшему, произошедшие в школе, отметил один из ее воспитанников – известный украинский боксер-профессионал, чемпион США по версии NABF в полутяжелом весе Александр Гвоздик, который также стал гостем спортивного праздника в ДЮСШ.

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