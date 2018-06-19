В харьковской спортивной школе заканчивается ремонт 19 июня 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

На ремонт и реконструкцию КДЮСШ «ХТЗ» за последние три года из областного бюджета направили около 20,5 млн грн. На эти средства в зданиях, где ремонт не проводили более 30 лет, провели комплекс работ.

Капремонт уже завершили в двух залах для бокса, залах для тяжелой атлетики и настольного тенниса, привели в порядок административный корпус здания. Сейчас реконструкция продолжается в легкоатлетическом манеже. Тут отремонтировали кровлю и инженерные сети, утеплили фасад. В этом году работы завершатся.



– Чтобы давать миру новых спортивных звезд, нужны несколько составляющих, - отметила глава ХОГА Юлия Светличная, которая посетила спортивный праздник в КДЮСШ «ХТЗ». - Первая – это труд и желание спортсменов. Конечно, поддержка родственников и родителей. Однозначно: уверенность и настойчивость тренера. И, безусловно, хорошие условия для того, чтобы весь этот потенциал раскрыть. Чтобы создать такие условия, мы делаем все возможное – развиваем и ремонтируем инфраструктуру.



Значительные изменения к лучшему, произошедшие в школе, отметил один из ее воспитанников – известный украинский боксер-профессионал, чемпион США по версии NABF в полутяжелом весе Александр Гвоздик, который также стал гостем спортивного праздника в ДЮСШ.