Общество

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Пожизненники рисуют картины и пишут стихи

Пожизненники рисуют картины и пишут стихи
Осужденные к пожизненному лишению свободы государственного учреждения «Темновская исправительная колония (№100)» начали подготовку к участию во всеукраинском творческом конкурсе «Арт-примирение».
Творческий конкурс «Арт-примирение», организатором которого является ОО "Союз “Золотой век Украины", проводится много лет подряд, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Из числа осужденных к пожизненному лишению свободы пятеро мужчин постоянно принимают участие в конкурсе и неоднократно становились его победителями. Сейчас они рисуют картины и пишут стихи.

Как отметил начальник Темновской исправительной колонии Олег Найденов, участие в конкурсах осужденных к пожизненному заключению дает им возможность реализовываться как личностям.

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