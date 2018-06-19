Пожизненники рисуют картины и пишут стихи 19 июня 2018 г. Павел Гусев 0 0

Осужденные к пожизненному лишению свободы государственного учреждения «Темновская исправительная колония (№100)» начали подготовку к участию во всеукраинском творческом конкурсе «Арт-примирение».

Творческий конкурс «Арт-примирение», организатором которого является ОО "Союз “Золотой век Украины", проводится много лет подряд, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.



Из числа осужденных к пожизненному лишению свободы пятеро мужчин постоянно принимают участие в конкурсе и неоднократно становились его победителями. Сейчас они рисуют картины и пишут стихи.



Как отметил начальник Темновской исправительной колонии Олег Найденов, участие в конкурсах осужденных к пожизненному заключению дает им возможность реализовываться как личностям.