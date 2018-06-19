«Металлист 1925» готовится к играм в первой лиге 19 июня 2018 г. Олег Столбецов 0 0

ФФУ выдала аттестаты 18 футбольным клубам, которые по спортивному принципу должны в сезоне-2018/19 выступать в первой лиге, и в их числе пребывают и два харьковских клуба - "Гелиос" и "Металлист 1925".

Поднявшийся из второй лиги "Металлист 1925" 18 июня вышел из отпуска и приступил к подготовке на учебно-тренировочной базе в поселке Высоком. Первый втягивающий цикл продлится до 29 июля, а с 1 июля начнется основная работа, связанная с предыгровой подготовкой. Запланированы четыре контрольные игры – 4, 10, 13 и 17 июля. Пока известно, что на 13 июля достигнута договоренность о поединке с девятой по итогам минувшего сезона командой Премьер-лиги донецким "Олимпиком", а остальные соперники станут известны позже. Старт первенства в первой лиге намечен на 21 июля. О кадровых новостях команды пресс-служба ФК "Металлист 1925" пообещала начать информировать после первой тренировки, состоявшейся вчера вечером.



Обращает на себя внимание еще одна новость из стана "Металлиста 1925". Клубу оказали существенную помощь международный благотворительный фонд "Фонд Александра Фельдмана" и ПАО "Концерн "АВЭК и Ко" совместно с компанией AES Group. Руководство клуба приняло решение распределить эту помощь партнеров на нужды главной команды клуба – в частности, на проведение учебно-тренировочных сборов.



А вот ситуация вокруг "Гелиоса" пока туманна. На клубном сайте опубликована новость о получении аттестата на выступление в первой лиге, однако за месяц, прошедший после окончания предыдущего первенства не появилось ни слова ни о кадровых изменениях в команде, ни о планах подготовки к предстоящему сезону.



Зато на просторах интернета еще в апреле появилось сообщение о том, что ведутся переговоры о продаже клуба, а в мае - о том, что все сотрудники ФК "Гелиос" написали заявления об увольнении по собственному желанию. Однако последняя информация о получении клубом аттестата свидетельствует о том, что клуб жив, но в нем идут определенные процессы организационного характера. Наверняка свежие новости мы узнаем очень скоро - ведь до старта первенства страны остается всего месяц.