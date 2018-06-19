Экономика

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В Украине продолжают дорожать вредные привычки

В Украине продолжают дорожать вредные привычки
В Украине продолжают дорожать вредные привычки Кабинет министров решил в очередной раз поднять минимальные цены на алкоголь. Сколько будут стоить водка и вино?
Проект соответствующего постановления, опубликованный сайте Министерства экономического развития и торговли Украины, предполагает, что цены на вина поднимутся на 4,5–13,5%, виски, ром и джин подорожают на 12%, водка и ликеро-водочные изделия – от 12,4% до 19,6%, в зависимости от кода товара.

По расчетам участников рынка алкогольных напитков, представленным в Кабмин, сегодня минимальная розничная цена водки, которая произведена и доставлена в магазин законным способом, с уплатой всех необходимых налогов, не может быть ниже 79,55 гривны. После повышения за нее придется выложить как минимум 89,40 грн. Согласно сравнительной таблице, которая приводится в тексте постановления, цена на виски (40 градусов) поднимется с 159,80 до 179 гривен, ром (37 градусов) – с 147,82 грн до 165,58 грн., джин (37,5 градуса) — с 149,81 грн до 167,81 грн. Пятизвездочный коньяк, который сегодня стоит 138,5 грн, обойдется уже 151,65 грн; четырехзвездочный подорожает со 129,03 до 139,34 грн; а трехзвездочный – со 119,46 до 128,32 грн. Стоимость натурального виноградного вина поднимется с 37 до 42 гривен, а крепленого – с 45 до 49 гривен. Вермут с 45 гривен подорожает до 49 грн, а за вина игристые придется заплатить 89 гривен вместо 79,19 грн. Сидр, который сегодня продается по 28,47 гривен, будет стоить 29,76 гривен.

В пояснительной записке к документу повышение цен объясняется тем, что с момента последнего повышения минимальных оптовых и розничных цен, которое произошло в сентябре 2017 года, расходы производителей существенно выросли. Увеличились цены на спирт, а кроме того – на тару, оплату труда и другие составляющие, из которых складывается цена.

На каком основании платить придется больше?


Генеральный директор Украинской ассоциации постановщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в корне не согласен с поднятием минимальной стоимости всего алкоголя.

— Могу согласиться с ростом себестоимости украинских производителей, поскольку инфляция в нашей стране за этот период составила более 13%. Но если брать импортную продукцию, то этого не произошло. Возьмем для примера итальянское вино. В сентябре 2017 года курс евро составлял 31,27 грн, а сейчас 30,77 грн. То есть он снизился на 2%. Инфляция в Италии в прошлом году составила 1,2%. Таким образом, увеличения стоимости итальянского вина не произошло. Оно даже должно быть дешевле. То же самое можно сказать относительно любой другой импортированной продукции, — считает эксперт. — Кроме того, предлагается по причине роста затрат на производство увеличить минимальные цены на виски, ром и джин. У меня вопрос: а их официально в Украине производят? Поэтому обоснование постановления Кабмина неубедительно.

Если поднятие минимальных цен хотят увязать с будущим повышением акцизов — тогда необходимо увидеть ставки предложенных акцизов, продолжает Алексей Дорошенко.

— Если эти ставки не будут превышать минимально установленные в странах Европейского союза, то это одно. Если же планируется их превысить, то с таким решением трудно согласиться, — говорит Алексей Дорошенко. — В ЕС и в Украине почти 0%-ная ставка на сухие вина. Поэтому непонятно предложение повысить минимальную цену на такие вина на 14%, до 42 гривен за 0,7 в стеклянной таре или в тетрапачке за 1 литр.

К чему приведет подорожание вина и водки?


В Кабмине считают, что после роста цен украинцы будут меньше травиться суррогатом.

«По исследованиям Всемирной организации здравоохранения, Украина имеет наивысший в мире уровень потребления незарегистрированного алкоголя. Более половины совокупного объема потребления приходится на употребление самогона или незаконно изготовленных алкогольных напитков», – говорится в сопроводительных документах к проекту постановления.

А увеличение минимальных цен, по мнению правительства, «повысит эффективность борьбы с нелегальным производством и оборотом некачественных алкогольных напитков на территории Украины».

Такое заявление правительства, считает Алексей Дорошенко, идет вразрез с практикой.

— Если раньше вы покупали бутылку водки по 50 гривен официально, а теперь она стоит 100 гривен, при этом неофициально водку продолжают продавать за те же 50 гривен. Какую вы купите? – задает риторический вопрос эксперт. – Если на протяжении многих лет экономика говорит об одном, а логика правительства – о другом, то что здесь можно комментировать? Почему-то у нас осталось государственное регулирование цен на алкоголь и сахар, тогда как от регулирования цен на все остальные продукты мы ушли. А многие продукты являются гораздо более важными для наших людей. Но вопрос в том, что если бутылка вина вместо 37 гривен будет стоить 42 гривны – рынок сухого вина не изменится. Сухое вино невозможно подделать. Ну и зачем регулировать цену на него?

Со скепсисом относится эксперт и к заявлению в пояснительной записке к постановлению, что этот документ не повлияет на рынок труда.

— Еще как повлияет, — говорит Алексей Дорошенко. — А что делает «рынок труда» вечером и в выходные?

Еще одна цель повышения минимальных цен на водку – наполнение бюджета.

— Повышение минимальных цен на алкоголь – это, с одной стороны, обязанность Украины поднять акцизы на алкоголь до уровня ЕС, а с другой — банальное наполнение бюджета, — говорит Алексей Дорошенко.

В Кабмине признают: внедрение минимальных цен на алкогольные напитки оказалось более действенным механизмом наполнения государственного бюджета, чем повышение ставок акцизного налога. По данным Государственной фискальной службы, в 2017 году от розничной продажи алкоголя бюджет получил 7,8 млрд грн. Прогнозируется, что после подорожания алкоголя увеличатся поступления в бюджет НДС и акцизного налога, которые привязаны к цене товара и составляют 20% и 5% соответственно. Также предполагается, что примерно 224 млн грн бюджет получит дополнительного налога на прибыль предприятий.

Когда спиртное станет не по карману?


По процедуре принимать Постановление «О внесении изменений в дополнение к постановлению Кабинета министров Украины от 30 октября 2008 г. №957», в котором, собственно, и идет речь о повышении цен на алкоголь, Кабмин может только после общественного обсуждения. Длиться оно должно не меньше месяца. Между тем в сопроводительных документах к проекту постановления упоминается о повышении цен на спиртное уже в июне.

Напомним, в последний раз минимальные цены на спиртное повышали в сентябре 2017 года. Тогда вина подорожали на 7-13%. На виски, ром и джин цена выросла на 6,5%. Коньяк подорожал на 12-29%, а водка и ликеро-водочные изделия – на 14-19,4%.

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