Как будет выглядеть идеальная женщина будущего 19 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Антрополог из Англии профессор Бирмингемского университета Элис Робертс создала модель женщины будущего, которая лишена эволюционных недостатков, присущих современному человеку. Сама создала – и сама же испугалась.

Элис Робертс разработала «улучшенный» вариант женщины специально для документального фильма, рассказывающего о научных перспективах создания совершенного человека, пишет Metro. Для этого она взяла все лучшее, чем природа одарила других живых существ на планете Земля.



Человеческую кожу она решила заменить лягушачьей, которая выделяет слизь и таким образом защищает от вредного воздействия ультрафиолета. Систему дыхания Элис Робертс позаимствовала у птиц – пернатые эффективно используют кислород.



Антрополог также снабдила женщину сумкой для вынашивания потомства, как у кенгуру. Как мать двоих детей, она считает, что это весьма практичный «аксессуар». К сердцу она подвела дополнительные артерии, что, по ее мнению, поможет уменьшить вероятность сердечного приступа.



Уши для модели профессор взяла у летучих мышей. Также у идеальной женщины вместо ног появились страусиные лапы, которые позволят быстро бегать, хотя влезть на гору такая барышня уже не сможет. Но надо же чем-то жертвовать!



3D-модель по наработкам ученого создали художник Скотт Итон и специалист по спецэффектам Санджит Прабхакер. Как призналась Элис Робертс изданию Daily Mail, когда она впервые увидела нафантазированное ею творение, так испугалась, что даже вскрикнула.