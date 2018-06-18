Харьков

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Харьковский суд области пополнил бюджет города более 15 миллионов

Харьковский суд области пополнил бюджет города более 15 миллионов
Хозяйственный суд Харьковской области рассмотрел дело по иску Харьковского городского совета к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании более 15 млн грн.
Судом по результатам рассмотрения дела установлен факт причинения Харьковскому городскому совету вреда в виде неуплаченной ответчиком с марта 2015-го по февраль 2018 года арендной платы в размере более 15 млн грн., которую Харьковский городской совет мог получить в случае заключения между ним и обществом с ограниченной ответственностью договора аренды.

«Общество с ограниченной ответственностью владеет нежилыми помещениями по ул. Каштановая, 14 в г. Харькове. С момента возникновения права собственности на указанное недвижимое имущество у ответчика возникла обязанность заключить и зарегистрировать договор аренды на соответствующие земельные участки, на которых оно расположено.
Однако последний не совершил действий, направленных на заключение договора аренды с Харьковским городским советом», - сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил иск и взыскал в пользу истца вышеуказанную сумму в размере арендной платы за пользование земельным участком общей площадью 8, 9876 га.

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