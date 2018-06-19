Украина

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Погода в Украине: вторая часть лета будет адски жаркой

Погода в Украине: вторая часть лета будет адски жаркой
В июле-августе в Украине будет очень жаркая погода, особенно в южных, центральных и восточных областях.
Такое прогноз озвучил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Он напомнил, что за последние 25 лет средняя температура июля-августа в Украине выросла на 2-2,5 градуса.

"Это говорит о том, что эти два месяца не могут не быть жаркими, с большим количеством дней с температурой 30 градусов и больше, с небольшим количеством эффективных осадков. В июле-августе температура в 35, а может и 40 градусов, однозначно будет наблюдаться в южных, центральных и восточных областях Украины", - заявил Кульбида.

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