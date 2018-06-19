Погода в Украине: вторая часть лета будет адски жаркой 19 июня 2018 г. источник 0 0

В июле-августе в Украине будет очень жаркая погода, особенно в южных, центральных и восточных областях.

Такое прогноз озвучил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.



Он напомнил, что за последние 25 лет средняя температура июля-августа в Украине выросла на 2-2,5 градуса.



"Это говорит о том, что эти два месяца не могут не быть жаркими, с большим количеством дней с температурой 30 градусов и больше, с небольшим количеством эффективных осадков. В июле-августе температура в 35, а может и 40 градусов, однозначно будет наблюдаться в южных, центральных и восточных областях Украины", - заявил Кульбида.