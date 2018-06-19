Происшествия

  • 128
    •  / 

Харьковская ОПГ устроила 12 подрывов и поджогов аптек

Харьковская ОПГ устроила 12 подрывов и поджогов аптек
Правоохранители обезвредили организованную преступную группировку, члены которой в течение 2016-2017 годов организовали по заказу третьих лиц 12 подрывов и поджогов аптек сети "911" и "Аптека оптовых цен" в Харькове, а также причинили телесные повреждения депутату местного совета.
"Всем участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. За совершение указанных преступлений им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до десяти лет", - сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Количество задержанных и другие подробности не приводятся.

Напомним, в декабре полиция сообщила о задержании двух харьковчан, которые занимались вымогательством денег у состоятельных предпринимателей Харькова и совершили серию подрывов аптек и автосалонов в городе.

Спустя месяц у очередной харьковской аптеки раздался взрыв, ранения получили женщина и двухлетний ребенок.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2632.9 грн
100 EUR 3057.59 грн
10 RUB 4.1474 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи