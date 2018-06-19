Харьковская ОПГ устроила 12 подрывов и поджогов аптек 19 июня 2018 г. источник 0 0

Правоохранители обезвредили организованную преступную группировку, члены которой в течение 2016-2017 годов организовали по заказу третьих лиц 12 подрывов и поджогов аптек сети "911" и "Аптека оптовых цен" в Харькове, а также причинили телесные повреждения депутату местного совета.

"Всем участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. За совершение указанных преступлений им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до десяти лет", - сообщается на сайте Генпрокуратуры.



Количество задержанных и другие подробности не приводятся.



Напомним, в декабре полиция сообщила о задержании двух харьковчан, которые занимались вымогательством денег у состоятельных предпринимателей Харькова и совершили серию подрывов аптек и автосалонов в городе.



Спустя месяц у очередной харьковской аптеки раздался взрыв, ранения получили женщина и двухлетний ребенок.