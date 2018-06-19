Игроманию официально признали психическим расстройством 19 июня 2018 г. источник 0 0

Игромания будет признаваться психическим расстройством, если длится в течение года и преобладает над другими интересами в жизни человека.

ВОЗ опубликовала первое издание Международной классификации болезней. В нем зависимость от цифровых и видеоигр описана как "модель упорного или периодической игрового поведения", которая становится настолько большой, что "преобладает над другими жизненными интересами", передает DW.



Такое расстройство может быть диагностировано, если модель поведения влечет за собой нарушения в личной, семейной, социальной и других областях и наблюдается в течение как минимум 12 месяцев.



"Это позволяет понять, что заставляет людей болеть и умирать, а также принимать меры для предотвращения страданий и спасения жизней", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает агентство Reuters.



Обновленная МКБ-11 разрабатывалась в течение десяти лет и впервые опубликована в электронном виде. Теперь она насчитывает 55 тысяч заболеваний, травм и причин смерти. Ею руководствуются врачи по всему миру, а также она является "основой для определения тенденций и статистики в глобальном масштабе" в области здравоохранения.