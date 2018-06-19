Киев и Будапешт проведут на этой неделе переговоры по закону об образовании 19 июня 2018 г. источник 0 0

В конце текущей недели состоится межправительственная встреча высокого уровня между представителями Украины и Венгрии по разногласиям, которые возникли после принятия в сентябре 2017 года нового украинского закона об образовании.

Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время выступления на конференции по случаю двадцатой годовщины подписания Рамочной конвенции по защите нацменьшинства и Европейской хартии региональных языков в Страсбурге, сообщает Deutsche Welle.



Венгерский министр отметил, что это будет первая встреча такого уровня с тех пор, как диалог Киева и Будапешта обострился из-за спора вокруг украинского закона, однако не уточнил детали предстоящих переговоров.



"К сожалению, сегодня мы втянуты в конфликт с нашим соседним государством, в котором нарушаются права венгров", - сказал Сийярто.



По его словам, на территории Украины проживает более 150 тыс. венгров, которые до недавнего времени имели право получать образование на родном языке, но после принятия нового закона об образовании "они это право утратили".



Сийярто раскритиковал Совет Европы за то, что Евросоюз "больше обеспокоен ситуацией с мигрантами, чем закарпатскими венграми, чьи права "грубо нарушаются в Украине".



Он уверен, что ситуация, в которой "европейские институты, которые поддерживаются за счет средств европейских налогоплательщиков, больше беспокоятся из-за иммигрантов, незаконно прибывающих на континент и представляющих опасность, чем из-за национальны меньшинств, проживающие в Европе на протяжении веков", неприемлема.



"Некоторым европейским странам, которые также являются членами Совета Европы, нельзя позволять пренебрегать правами меньшинств, полностью игнорируя мнение Венецианской комиссии", - заявил венгерский министр.



Он требует, чтобы Совет Европы оказывал давление на Украину с целью обеспечить выполнение рекомендаций Венецианской комиссии. Также он выступил с критикой в адрес Венецианской комиссии, обвинив ее в том, что она выдвигает требования по поводу венгерского законодательного пакета "Стоп Сорос", который "направлен на защиту венгерских граждан", и при этом "менее активна в отношении действующего законодательства Украины".



При этом Сийярто подчеркнул, что защита прав нацменьшинств - "главный фокус для венгерской внешней политики".



Напомним, Украина приняла новый закон об образовании в сентябре прошлого года. В статье 7 этого закона говорится о том, что дети из семей нацменьшинств, начиная с 2020 года будут получать образование на родном языке в средней школе с первого по четвертый класс, после этого образовательный процесс будет продолжаться на государственном языке.



Языковая статья вызвала международную критику, в частности, со стороны Будапешта. Венгрия заявила о том, что будет блокировать отношения Украины с НАТО и ЕС в случае, если Киев не отложит имплементацию закона об образовании.