Харьковчане вошли в рейтинг известных личностей 19 июня 2018 г. Альбина Конь 0 0

Массачусетсский технологический институт составил рейтинг ста известных в мире личностей, которые родились на территории современной Украины.

В топ-100 попали не только знаменитые деятели культуры, спорта и политики, но и известные преступники - скажем, маньяк Чикотило. Основным критерием для составления списка был уровень известности, сообщает SQ.



Первое место в списке самых известных украинцев занял уроженец Херсонской губернии Лев Троцкий, на втором – Николай Гоголь, на третьем – генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.



Из харьковчан выше всех поднялся художник Илья Репин, который родился в 1844 году в Чугуеве. Он на12-м месте. На 31-м месте — биолог Илья Мечников, который родился в 1845 году в Купянском районе. 95-е место заняла уроженка Харькова актриса Людмила Гурченко.



Также в топ-100 вошли Великий князь киевский Святослав Игоревич, музыкант Владимир Горовиц, Великий князь киевский Владимир Мономах, философ Николай Бердяев, хореограф Вацлав Нижинский, писатель Илья Эренбург, авиаконструктор Игорь Сикорский, политик Евгений Примаков, признанный военным преступником Иван Демьянюк, четвертый президент Израиля Эфраим Кацир, знаменитый футболист Олег Блохин, голливудская звезда Милла Йовович, футболист Александр Шовковский и другие знаменитости.