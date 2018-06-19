Харьковская полиция ищет свидетелей 19 июня 2018 г. Павел Гусев 0 0

Злоумышленники, обокравшие 11 июня ювелирный магазин на ул. Сумской, все еще не найдены. Полиция просит помощи у харьковчан.

Полицейские устанавливают свидетелей преступления и автовладельцев, чьи автомобили оборудованы видеорегистраторами, которые находились 11 июня примерно с 01.00 до 03.30 в районе улиц Сумская, 73/75, Тринклера, Динамовская, Новгородская, сообщили в ГУНП в Харьковской области.



Граждан, которые могут помочь следствию, просят звонить по телефонам: (057) 705-90-77, (057) 705-93-00, (093) 761-73-73.



Напомним, из магазина в центре Харькова неизвестные украли золотые украшения и дорогие часы.