Происшествия

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Харьковская полиция ищет свидетелей

Харьковская полиция ищет свидетелей
Злоумышленники, обокравшие 11 июня ювелирный магазин на ул. Сумской, все еще не найдены. Полиция просит помощи у харьковчан.
Полицейские устанавливают свидетелей преступления и автовладельцев, чьи автомобили оборудованы видеорегистраторами, которые находились 11 июня примерно с 01.00 до 03.30 в районе улиц Сумская, 73/75, Тринклера, Динамовская, Новгородская, сообщили в ГУНП в Харьковской области.

Граждан, которые могут помочь следствию, просят звонить по телефонам: (057) 705-90-77, (057) 705-93-00, (093) 761-73-73.

Напомним, из магазина в центре Харькова неизвестные украли золотые украшения и дорогие часы.

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