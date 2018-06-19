Украина

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Украинцы будут отдыхать четыре дня подряд

Украинцы будут отдыхать четыре дня подряд
Украинцы будут отдыхать четыре дня подряд - с 28 июня по 1 июля. Данную рекомендацию утвердил Кабинет министров, говорится на правительственном портале.
В этом году День Конституции, 28 июня, приходится на четверг. Также правительство рекомендовало перенести рабочий день с пятницы, 29 июня, на предыдущую субботу, 23 июня.

Так, украинцы не будут работать: 28 июня - День Конституции; 29 июня - рабочий день перенесут на 23 июня, субботу; 30 июня - суббота; 1 июля - воскресенье.

Также сообщается, что в предпраздничный день, 27 июня, рабочий день сокращен на час.

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