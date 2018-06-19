Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов 19 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Роганская, 156 (п. №2, стояк) до 20:00 19.06.18 г.



Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 8, ул. Дружбы Народов, 229 (п. №4-6), ул. Дружбы Народов, 231 до 20:00 19.06.18 г.



Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 8 (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 140-б (п. №2), пр. Тракторостроителей, 138-б,в, ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №6, стояк) до 20:00 19.06.18 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 27-в до 22:00 19.06.18 г.



Новобаварский район:

ул. Катаева, 9 (п. №1, стояк), ул. Юрия Паращука (Минайленко), 13 (п. №1, стояк) до 20:00 19.06.18 г.



Основянский район:

ул. Плехановская, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 19.06.18 г.



Слободской район:

пр. Гагарина, 173-в (п. №1, стояк), ул. Киргизская, 9-а (п. №3) до 20:00 19.06.18 г.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 16, ул. Деревянко, 3-а,б,в, 9, ул. Балакирева (ч/с), пр. Науки (Ленина), 64 (п. №5, стояк) до 20:00 19.06.18 г.