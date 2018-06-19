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Петр Порошенко внес в Раду как неотложный законопроект о создании Антикоррупционного суда

Петр Порошенко внес в Раду как неотложный законопроект о создании Антикоррупционного суда
Президент Петр Порошенко, в соответствии со статьей 93 и частью второй статьи 125 Конституции Украины, внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона Украины "О создании Высшего антикоррупционного суда".
Как сообщили в пресс-службе президента Украины, глава государства определил документ как безотлагательный для внеочередного рассмотрения парламентом.

Цель проекта закона - выполнение требований Конституции, Закона "О Высшем антикоррупционном суде" и Закона "О судоустройстве и статусе судей" для начала деятельности Высшего антикоррупционного суда.

Докладывать по законопроекту во время его рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады будет заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов.

Напомним, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. 14 июня закон вступил в силу. Законом устанавливается, что ВАС является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

14 июня президент направил в Высший совет правосудия проект закона «О создании Высшего антикоррупционного суда». Законопроект передан в ВСП в соответствии с процедурой, определенной ч. 2 ст. 125 Конституции Украины.

18 июня ВСП поддержал проект закона «О создании Высшего антикоррупционного суда».

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