Петр Порошенко внес в Раду как неотложный законопроект о создании Антикоррупционного суда

Президент Петр Порошенко, в соответствии со статьей 93 и частью второй статьи 125 Конституции Украины, внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона Украины "О создании Высшего антикоррупционного суда".
Как сообщили в пресс-службе президента Украины, глава государства определил документ как безотлагательный для внеочередного рассмотрения парламентом.
Цель проекта закона - выполнение требований Конституции, Закона "О Высшем антикоррупционном суде" и Закона "О судоустройстве и статусе судей" для начала деятельности Высшего антикоррупционного суда.
Докладывать по законопроекту во время его рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады будет заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов.
Напомним, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. 14 июня закон вступил в силу. Законом устанавливается, что ВАС является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.
14 июня президент направил в Высший совет правосудия проект закона «О создании Высшего антикоррупционного суда». Законопроект передан в ВСП в соответствии с процедурой, определенной ч. 2 ст. 125 Конституции Украины.
18 июня ВСП поддержал проект закона «О создании Высшего антикоррупционного суда».