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В США создадут космические войска

В США создадут космические войска
Президент США Дональд Трамп на заседании Национального космического совета подписал распоряжение о создании в Вооруженных силах США отдельного вида войск – Космических сил.
«Сегодня мы сделаем еще один шаг, чтобы показать мощь американской изобретательности. Через несколько минут я подпишу новую директиву федеральным ведомствам и агентствам. Они будут работать вместе с американской промышленностью для внедрения современной системы управления космическим движением», - заявил Трамп.

По его мнению, Соединенные Штаты станут лидером в космосе, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Для Соединенных Штатов важно не просто сохранять присутствие в космосе, а доминировать там», - сказал Трамп.

Президент отметил, что будущее США за пределами Земли – это вопрос не только национальной идентичности, но и нацбезопасности.

Ранее Трамп говорил, что сначала воспринял идею создать космические войска как шутку, но затем пришел к выводу, что идея отличная.

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