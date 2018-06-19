В США создадут космические войска 19 июня 2018 г. источник 0 0

Президент США Дональд Трамп на заседании Национального космического совета подписал распоряжение о создании в Вооруженных силах США отдельного вида войск – Космических сил.

«Сегодня мы сделаем еще один шаг, чтобы показать мощь американской изобретательности. Через несколько минут я подпишу новую директиву федеральным ведомствам и агентствам. Они будут работать вместе с американской промышленностью для внедрения современной системы управления космическим движением», - заявил Трамп.



По его мнению, Соединенные Штаты станут лидером в космосе, сообщает пресс-служба Белого дома.



«Для Соединенных Штатов важно не просто сохранять присутствие в космосе, а доминировать там», - сказал Трамп.



Президент отметил, что будущее США за пределами Земли – это вопрос не только национальной идентичности, но и нацбезопасности.



Ранее Трамп говорил, что сначала воспринял идею создать космические войска как шутку, но затем пришел к выводу, что идея отличная.