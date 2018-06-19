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Под Харьковом продолжают массово гибнуть пчелы

Под Харьковом продолжают массово гибнуть пчелы
Сообщения об отравлении пчел поступили из Лозовского, Близнюковского и Золочевского районов Харьковской области.
Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области, за последние две недели поступило восемь жалоб.

Представители территориальных подразделений облуправления Госпродпотребслужбы в составе комиссий, созданных при райгосадминистрациях, изучают обстоятельства, ставшие причиной отравления пчел, дают рекомендации по предупреждению отравлений, советуют, как через суд возместить убытки.

По данным облуправления, пасека должна быть зарегистрирована в районной государственной больнице ветеринарной медицины.

"По ст. 13 Закона Украины "О пчеловодстве" пасека также подлежит регистрации по месту жительства физического лица или по месту нахождения юридического лица, которая занимается пчеловодством, в местных государственных администрациях или сельских, поселковых, городских советах. Без регистрации тяжело что-то доказать в суде", - подчеркнули в облуправлении.

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