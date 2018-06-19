Технологии

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Windows 10 обновит искусственный интеллект

Windows 10 обновит искусственный интеллект
В Microsoft сообщили, что улучшением процесса обновления операционной системы Windows 10 теперь будет заниматься система искусственного интеллекта.
Отмечается, что она уже была опробована в тестовом режиме во время распространения прошлого обновления и показала себя отлично. Компания зафиксировала уменьшение количества обращений в техподдержку и увеличение количества удовлетворенных пользователей.

Благодаря ИИ апрельское обновление достигло 250 миллионов персональных компьютеров быстрее, чем любое предыдущее, подчеркнули в Microsoft.

По информации компании, ИИ на основе определенных факторов определяет, какие ПК с Windows 10 стоит обновить сразу после выхода нового обновления, а какие позже.

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