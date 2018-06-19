Политика

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Госдеп еще раз озвучил позицию США: Крым - это Украина

Госдеп еще раз озвучил позицию США: Крым - это Украина
Несмотря на появление информации в американских СМИ о якобы высказывании президента США Дональда Трампа о "российском" Крыме, Государственный департамент Соединенных Штатов еще раз подтвердил политику официального Вашингтона: Крым – это Украина.
Соответствующее заявление озвучил высокопоставленный официальный представитель Госдепартамента США.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, и наша политика по Крыму остается неизменной", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США в ответ на просьбу прокомментировать недавние высказывания президента Трампа.

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