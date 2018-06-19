В Украине начали оформлять электронные свидетельства о рождении 19 июня 2018 г. источник 0 0

В 5-м роддоме столицы первый младенец получил электронное свидетельство о рождении.

Младенцу дали имя Никифор, он оказался однофамильцем министра юстиции Павла Петренко, который лично приехал регистрировать малыша.



Ребенку три дня, он весит 3 килограмма 400 граммов и у своих родителей уже третий. Во время регистрации мальчик мирно спит и не догадывается, что данные для его первого документа впервые вносят в электронную базу прямо в палате. Регистраторы фотографируют медицинскую справку, вносят ее в базу и выясняют у родителей, какое имя выбрали ребенку. Зарегистрировать место проживания тоже можно просто в палате – это стоит 14 гривен.



Отец Никифора доволен – он прославил сына и сэкономил время.



"Раньше надо было стоять в очередях, а сейчас удобно", - признался Андрей Петренко.



Такая процедура уже в ближайшее время будет доступна в 472 роддомах, а получать во время выписки документ необязательно.



"Можно будет заказать на дом за небольшую доплату, или в любом отделении загса, в любой момент", - пояснил министр юстиции.





Сам он холост, но убеждает, что быстрая электронная регистрация – дополнительный стимул рожать. Свой призыв трижды повторяет: "Любите, рожайте, о документах позаботится министерство юстиции".



Будущие роженицы, чтобы уйти из роддома с готовыми документами, должны уже решить, какие имена будут у их детей. По статистике Минюста, 67% малышей уже имеют имя, когда их выписывают из роддома.