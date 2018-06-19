Культура

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На церемонии MTV Movie Awards назвали лучший фильм

На церемонии MTV Movie Awards назвали лучший фильм
Фильм «Черная пантера» стал лучшим по версии MTV Movie Awards.
Как сообщает телеканал CNN, в номинации также соревновались «Чудо-женщина», «Мстители: Война бесконечности», «Оно» и «Улетные девчонки».

"Этот фильм не просто для «цветных людей» — он универсален, он для всех. Это то, что я хочу донести до всех», — заявил актер Майкл Б. Джордан на церемонии вручения премии.

Лучшим сериалом был признан «Очень странные дела», обошедший «Игру престолов», «13 причин почему» и «Ривердейл».

Напомним, фильм «Черная пантера» стал самым кассовым супергеройским блокбастером из когда-либо снятых.

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