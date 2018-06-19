На церемонии MTV Movie Awards назвали лучший фильм 19 июня 2018 г. источник 0 0

Фильм «Черная пантера» стал лучшим по версии MTV Movie Awards.

Как сообщает телеканал CNN, в номинации также соревновались «Чудо-женщина», «Мстители: Война бесконечности», «Оно» и «Улетные девчонки».



"Этот фильм не просто для «цветных людей» — он универсален, он для всех. Это то, что я хочу донести до всех», — заявил актер Майкл Б. Джордан на церемонии вручения премии.



Лучшим сериалом был признан «Очень странные дела», обошедший «Игру престолов», «13 причин почему» и «Ривердейл».



Напомним, фильм «Черная пантера» стал самым кассовым супергеройским блокбастером из когда-либо снятых.