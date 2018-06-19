Харьковчане одержали победу на чемпионате Украины по стрельбе из лука 19 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковские лучники успешно выступили на чемпионате Украины по стрельбе из лука, который проходит с 13 по 19 июня в Черкассах.