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Харьковчане одержали победу на чемпионате Украины по стрельбе из лука

Харьковчане одержали победу на чемпионате Украины по стрельбе из лука
Харьковские лучники успешно выступили на чемпионате Украины по стрельбе из лука, который проходит с 13 по 19 июня в Черкассах.
17 июня состоялся финал соревнований в категории классического лука.

По итогам состязаний, чемпионкой страны в личном зачете среди женщин стала Дарья Павличенко, серебряным призером среди мужчин стал Леонид Дикань, бронзовым призером - Валерий Мамонтов.

В командных соревнованиях среди мужчин 1-е место завоевала сборная команда Харьков-1 в составе Виктора Рубана, Никиты Кравчука и Валерия Мамонтова, на 2-м месте - представители Черновицкой области, а на 3-м спортсмены из Сумской области.

Среди женщин победу одержала команда из Сумской области, на 2-м месте - Харьков-1 в составе Екатерины Дубровиной, Дарьи Павличенко и Екатерины Мазорчук, 3-е место досталось спортсменкам из Черновицкой области.

Всего в чемпионате принимает участие более 200 спортсменов из восьми областей Украины: Харьковской, Львовской, Черновицкой, Херсонской, Сумской, Ровенской, Одесской, Черкасской и города Киева, передает сайт Харьковского горсовета.

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