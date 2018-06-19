В Харькове снова «заминировали» бизнес-центр (обновлено)

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Люди эвакуированы, вход перекрыт, работают полицейские.
Как сообщили в полиции, в 10.05 к ним поступили сообщения, что заминировано помещение бизнес-центра на улице Свободы и магазина компьютерной техники на Московском проспекте. Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.
Напомним, с 5 июня в правоохранительные органы ежедневно поступают сообщения
о минировании пяти бизнес-центров. Ни одно сообщение не подтвердилось.
Киберполиция установила, что сообщение о минировании бизнес-центров
в Украине, в том числе, в Харькове, поступают с территории РФ.