Происшествия

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В Харькове снова «заминировали» бизнес-центр (обновлено)

В Харькове снова «заминировали» бизнес-центр (обновлено)
Правоохранители проверяют сообщение о заминировании бизнес-центра "Параллель" в Харькове.
Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Люди эвакуированы, вход перекрыт, работают полицейские.

Как сообщили в полиции, в 10.05 к ним поступили сообщения, что заминировано помещение бизнес-центра на улице Свободы и магазина компьютерной техники на Московском проспекте. Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.

Напомним, с 5 июня в правоохранительные органы ежедневно поступают сообщения о минировании пяти бизнес-центров. Ни одно сообщение не подтвердилось.

Киберполиция установила, что сообщение о минировании бизнес-центров в Украине, в том числе, в Харькове, поступают с территории РФ.

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