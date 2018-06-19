В США в один день застрелили двух известных рэперов 19 июня 2018 г. источник 0 0

В американском штате Флорида неизвестные застрелили рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.

Как сообщает "Би-би-си", 20-летний певец, чье настоящее имя Джасе Онфрой, выбирал себе мотоцикл в салоне на юге Флориды, когда по его машине открыл огонь вооруженный неизвестный.



Полиция графства Броуард сообщила, что XXXTentacion был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.



XXXTentacion пользовался неоднозначной репутацией в мире хип-хопа. Выход его последнего альбома совпал по времени с освобождением из-под домашнего ареста. Рэпер ожидал и так не дождался суда по обвинению в избиении беременной бывшей подруги.



К моменту гибели артист обвинялся в различных тяжких преступлениях по 15 пунктам.



В мае популярный стриминговый сервис Spotify назвал XXXTentacion в числе исполнителей, которых компания не станет промотировать на том основании, что их поведение причиняет вред и разжигает ненависть. Компания в ответ подверглась критике за размытость критериев попадания в этот черный список и в итоге уступила.



Одним из первых на смерть XXXTentacion откликнулся Канье Уэст.



"Я так и не сказал тебе, насколько ты меня вдохновлял, когда ты был здесь", - написал в "Твиттере" рэпер (известный среди прочего как супруг Ким Кардашьян).



Позже стало известно об убийстве еще одного известного рэпера - Jimmy Wopo (Трейвона Смарта). Его застрелили в понедельник в Питтсбурге (штат Пенсильвания), сообщает billboard.com.



По его данным, 21-летний рэпер находился в автомобиле, когда к нему подъехала другая машина, из которой открыли огонь по Смарту и его спутнику. Оба были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Позднее менеджер исполнителя сообщил на своей странице в Facebook, что молодой человек скончался от полученных травм. Состояние спутника рэпера оценивается как стабильное.



Полиция проводит опрос свидетелей и разыскивает подозреваемых.



Jimmy Wopo занимался музыкой с 14 лет и записал дебютный альбом Woponese в июле 2016 года.