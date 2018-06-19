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В США в один день застрелили двух известных рэперов

В США в один день застрелили двух известных рэперов
В американском штате Флорида неизвестные застрелили рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.
Как сообщает "Би-би-си", 20-летний певец, чье настоящее имя Джасе Онфрой, выбирал себе мотоцикл в салоне на юге Флориды, когда по его машине открыл огонь вооруженный неизвестный.

Полиция графства Броуард сообщила, что XXXTentacion был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

XXXTentacion пользовался неоднозначной репутацией в мире хип-хопа. Выход его последнего альбома совпал по времени с освобождением из-под домашнего ареста. Рэпер ожидал и так не дождался суда по обвинению в избиении беременной бывшей подруги.

К моменту гибели артист обвинялся в различных тяжких преступлениях по 15 пунктам.

В мае популярный стриминговый сервис Spotify назвал XXXTentacion в числе исполнителей, которых компания не станет промотировать на том основании, что их поведение причиняет вред и разжигает ненависть. Компания в ответ подверглась критике за размытость критериев попадания в этот черный список и в итоге уступила.

Одним из первых на смерть XXXTentacion откликнулся Канье Уэст.

"Я так и не сказал тебе, насколько ты меня вдохновлял, когда ты был здесь", - написал в "Твиттере" рэпер (известный среди прочего как супруг Ким Кардашьян).

Позже стало известно об убийстве еще одного известного рэпера - Jimmy Wopo (Трейвона Смарта). Его застрелили в понедельник в Питтсбурге (штат Пенсильвания), сообщает billboard.com.

По его данным, 21-летний рэпер находился в автомобиле, когда к нему подъехала другая машина, из которой открыли огонь по Смарту и его спутнику. Оба были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Позднее менеджер исполнителя сообщил на своей странице в Facebook, что молодой человек скончался от полученных травм. Состояние спутника рэпера оценивается как стабильное.

Полиция проводит опрос свидетелей и разыскивает подозреваемых.

Jimmy Wopo занимался музыкой с 14 лет и записал дебютный альбом Woponese в июле 2016 года.

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