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Какие темы обсудят на саммите Украина-ЕС

Какие темы обсудят на саммите Украина-ЕС
В ходе саммита Украина-ЕС, который состоится 9 июня в Брюсселе, внимание будет уделяться вопросу безопасности в и вокруг Украины.
«Повестка дня будет насыщеной, поскольку наши мероприятия совпадают - и саммит Украина-ЕС, и заседание комиссии Украина-НАТО - только за день», - рассказал и.о. директора Департамента ЕС и НАТО МИД Украины Сергей Саенко.

По его словам, большое внимание на саммите с ЕС будет посвящено вызовам безопасности.

«В данном случае действительно будем обсуждать в первую очередь ситуацию с безопасностью и в Украине, и вокруг Украины. Кроме внутренних реформ, кроме приоритетов сотрудничества с Европейским союзом, будем обсуждать ситуацию вокруг Украины - в том числе в Крыму, в Азовском и Черном морях», - подчеркнул он.

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