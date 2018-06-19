Какие темы обсудят на саммите Украина-ЕС 19 июня 2018 г. источник 0 0

В ходе саммита Украина-ЕС, который состоится 9 июня в Брюсселе, внимание будет уделяться вопросу безопасности в и вокруг Украины.

«Повестка дня будет насыщеной, поскольку наши мероприятия совпадают - и саммит Украина-ЕС, и заседание комиссии Украина-НАТО - только за день», - рассказал и.о. директора Департамента ЕС и НАТО МИД Украины Сергей Саенко.



По его словам, большое внимание на саммите с ЕС будет посвящено вызовам безопасности.



«В данном случае действительно будем обсуждать в первую очередь ситуацию с безопасностью и в Украине, и вокруг Украины. Кроме внутренних реформ, кроме приоритетов сотрудничества с Европейским союзом, будем обсуждать ситуацию вокруг Украины - в том числе в Крыму, в Азовском и Черном морях», - подчеркнул он.