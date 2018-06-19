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Ушел из жизни украинский поэт Иван Драч

Ушел из жизни украинский поэт Иван Драч
Сегодня, 19 июня, в Феофании после тяжелой болезни умер выдающийся украинский поэт Иван Драч.
«Умер утром. Значит, не нажился. Был ему 81 год. Душа великого Поэта, Кинохудожника, Общественного деятеля улетает от нас...», – написал на своей странице в Facebook кинокритик Сергей Трымбач.

По словам кинокритика, еще вчера вечером он разговаривал с женой Драча Марией Михайловной.

«Надежда оставалась, однако же случилось то, что случилось», – отметил Трымбач.

Он добавил, что Иван Драч завещал похоронить его в родном селе, Тележинцах, рядом с могилой сына Максима.

Диссидент и депутат


Иван Драч родился 17 октября 1936 года в селе Телиженцы Киевской области. После окончания школы преподавал русский язык. Отслужив в армии, окончил Киевский государственный университет имени Т. Г. Шевченко. Затем поступил на Высшие курсы киносценаристов и кинорежиссеров при Госкино СССР в Москве (1962—1964).

В это же время написал свои первые стихи, некоторые из них содержали критику советской власти. К тому же времени относятся первые контакты Ивана Драча с украинскими диссидентами. Однако после их окончательного разгрома советским режимом в июле 1966 года написал покаянное письмо, в котором говорилось о том, что он раскаивается в своих связях с диссидентами.

После этого отношения Ивана Драча и официальных властей были более гладкими. Иван Драч работал в газетах "Літературна Україна" и "Батьківщина", а также на киевской киностудии им. А.П. Довженко.

После начала Перестройки Драч вновь присоединился к диссидентским кругам. Вместе с Вячеславом Черноволом, Михаилом Горынем и другими видными украинскими диссидентами создал в 1989 году Народный рух Украины - первую официальную украинскую антисоветскую организацию.

Иван Драч был первым председателем НРУ - с 8 сентября 1989 по 28 февраля 1992 года. С 28 февраля по 4 декабря 1992 года он был сопредседателем НРУ вместе с Вячеславом Чорноволом и Михаилом Горынем.

Весной 1990 года Иван Драч был избран депутатом Верховного совета УССР от Артемовского (№ 259) избирательного округа. За него отдали свои голоса 66,38 % избирателей. Уйдя с высоких постов в НРУ в конце 1992 года, Иван Драч окончательно удалился от политики в 1994 году и в Верховную раду не прошел.

На прошедших 29 марта 1998 года выборах в Верховную раду член НРУ Иван Драч баллотировался в депутаты от Тернопольского (№167) избирательного округа и по результатам голосования (21,04 % голосов избирателей) он во второй раз был избран в парламент. На парламентских выборах 31 марта 2002 года Иван Драч выступал в списке "Нашей Украины" под номером 31. Таким образом он в третий раз стал депутатом.

После долгих разногласий с партийным руководством НРУ Иван Драч в марте 2005 года покинул эту партию и вступил в Украинскую народную партию Юрия Костенко. В парламентских выборах 26 марта 2006 года он участвовал под номером 14 в избирательном списке Украинского народного блока Костенко и Плюща. Но блок выборы проиграл, и Иван Драч в парламент не прошел.

С августа 1992 по 19 мая 2000 года Иван Драч был главой Украинского всемирного координационного совета. С 1995 года и до сих пор Драч возглавлял Конгресс украинской интеллигенции.

Творчество Ивана Драча


Первый сборник стихов Ивана Драча "Соняшник" вышел в 1962 году. Потом появились и другие поэтические книги: "Протуберанці серця", "Бадали буднів", "До джерел", "Корінь і корона", "Київське небо", "Сонячний фенікс", "Американський зошит", "Шабля і хустина", "Теліжинці", "Храм Сонця".

Явлением в украинской литературе стали его поэмы "Ніж у серці", "Смерть Шевченка", "Чорнобильська мадонна".

Иван Драч - автор киноповестей "Криниця для спраглих", "Йду до тебе", "Київська фантазія на тему дикої троянди-шипшини", "Київський оберіг". Также Драч активно выступал как литературно-художественный критик.

19 августа 2006 года Ивану Драчу было присвоено звание Героя Украины - "за самоотверженное служение украинскому народу, воплощенное в поэтическом слове и отстаивании идеалов свободы и демократии".

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