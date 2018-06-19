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Завтра ВР заслушает отчет правительства за 2017 год

Завтра ВР заслушает отчет правительства за 2017 год
Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики 20 июня заслушает отчет правительства за 2017 год.
"Завтра состоится заседание комитета, предварительно оно запланировано на 15:30", - сообщил замглавы комитета, нардеп от БПП Юрий Соловей.

Согласно повестке, первым вопросом депутаты заслушают отчет Кабинета министров "О ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году". Заседание пройдёт в конференц-зале в здании на Грушевского 5.

Соловей не смог подтвердить информацию о согласии премьер-министра лично участвовать в заседании комитета, как это всегда происходило во время рассмотрения отчетов правительства в профильном комитете.

Напомним, комитет должен был заслушать отчет еще в апреле, но в результате политических договоренностей этот вопрос отложили до 20 июня.

После рассмотрения в комитете отчет должна рассмотреть Верховная Рада и утвердить или отклонить его. В последнем случае возможна отставка правительства Владимира Гройсмана.

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