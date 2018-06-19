Завтра ВР заслушает отчет правительства за 2017 год 19 июня 2018 г. источник 0 0

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики 20 июня заслушает отчет правительства за 2017 год.

"Завтра состоится заседание комитета, предварительно оно запланировано на 15:30", - сообщил замглавы комитета, нардеп от БПП Юрий Соловей.



Согласно повестке, первым вопросом депутаты заслушают отчет Кабинета министров "О ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году". Заседание пройдёт в конференц-зале в здании на Грушевского 5.



Соловей не смог подтвердить информацию о согласии премьер-министра лично участвовать в заседании комитета, как это всегда происходило во время рассмотрения отчетов правительства в профильном комитете.



Напомним, комитет должен был заслушать отчет еще в апреле, но в результате политических договоренностей этот вопрос отложили до 20 июня.



После рассмотрения в комитете отчет должна рассмотреть Верховная Рада и утвердить или отклонить его. В последнем случае возможна отставка правительства Владимира Гройсмана.