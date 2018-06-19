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Минздрав запустил мобильное приложение для проверки назначенных лекарств

Минздрав запустил мобильное приложение для проверки назначенных лекарств
Министерство здравоохранения презентовало новый модуль бесплатного мобильного приложения "Ліки Контроль", которое позволит пациентам проверить наличие назначенных врачом препаратов в Национальном перечне основных лекарственных средств.
"Каждый пациент должен осознавать, какие лекарства ему гарантирует государство. Он должен получить их в полном объеме на весь курс лечения. Каждый врач в больнице знает, что есть в коротком списке лекарств, которыми он может лечить своего пациента. Благодаря новому модулю в программе "Лекарство Контроль" пациенты смогут узнать, какие препараты им гарантируется бесплатно и выяснить, не забыли о них сказать в больнице ", - отметил заместитель министра Роман Илык.

Как сообщает пресс-службы министерства, приложение помогает узнать все подробности о нужном лекарство сразу у аптечного окошка или в кабинете врача, а именно:

  •     проверить, входят нужные пациенту препараты в программу «Доступные лекарства» и в Нацперечень;
  •     найти более дешевые, но такие же эффективные аналоги;
  •     ознакомиться с официальными инструкциями применения препаратов;
  •     проверить лекарства визуально на предмет подделки.

"Мы планируем в ближайшее время закончить разработку автоматизированной электронной жалобы в случае, если пациент не получил в больнице лекарства, входящие в Нацперечень. Эта жалоба будет адресоваться главному врачу учреждения и в местный департамент здравоохранения с копией на Минздрав, и позволит пациенту с минимумом усилий защитить свое право на бесплатное лечение", - рассказала Виктория Тимошевская, директор программы "Общественное здоровье" Международного фонда "Возрождение".

Напомним, по данным общенационального исследования "Индекс Здоровье. Украина", в 2017 году каждый пациент при лечении в стационаре в среднем потратил 2468 грн. Каждый четвертый пациент вообще отказывался от госпитализации из-за недостатка средств, а около 60% респондентов отметили, что были проблемы с оплатой лекарств и товаров медицинского назначения во время госпитализации.

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