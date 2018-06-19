Политика

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Кремль отреагировал на требования освободить Олега Сенцова

Кремль отреагировал на требования освободить Олега Сенцова
В Кремле заявили, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решение суда по делу украинского режиссера Олега Сенцова, он должен сам обратиться с прошением о помиловании к президенту РФ Владимиру Путину, после чего оно будет рассмотрено.
Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обращение российских общественных деятелей к Путину о помиловании Сенцова. Песков напомнил, что Путин неоднократно высказывал свою точку зрения по этой теме и отвечал на соответствующие вопросы.

«Дело в том, что резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации. Это совершенно разные измерения. Безусловно, мы видели в прессе сообщения о том, что в очередной раз ряд деятелей культуры выступили с призывом к президенту Путину», - сказал Песков.

«Но вы знаете, что для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным, вот из этого нужно исходить», - подчеркнул Песков.

Ранее в Кремле заявили, что незаконно осужденный в России Олег Сенцов не является «удерживаемым лицом» и отказались отвечать, почему к нему не пускают Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

Напомним, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцов содержится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных. Его голодовка длится уже более месяца.

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