Сколько украинцев владеют криптовалютой: инфографика

Почти три четверти украинцев (72%) знают о криптовалютах, при этом владеют ими только 13%.

"Исследование проводилось с целью понять, что украинские-интернет пользователи знают о криптовалютах, владеют ли ими, а также какую роль отводят государству в обращении криптовалют", - сообщается в исследовании Kantar TNS Online Track.Опрос проводился онлайн с 20 по 30 апреля 2018 года, в нем участвовало 1 000 респондентов, возраст которых – от 18 до 55 лет. В частности, результаты свидетельствуют, что 23% украинцев слышали только название и еще 3% впервые столкнулись этим термином.В ТОП-5 известных криптовалют вошли: Bitcoin – 98%, Litecoin – 29%, Bitcoin Cash – 27%, Dash – 14%, NEM – 6%.Главной причиной, почему украинцы не покупают криптовалюты, было названо недоверие.Напомним, в соответствии с действующим гражданским и хозяйственным законодательством, криптовалюта является имуществом, в налоговом – товаром (нематериальным активом). При этом, на криптовалюты возникает право собственности, и они могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому.Однако еще в 2014 году Нацбанк Украины отнес Bitcoin и другие криптовалюты по аналогии к денежному суррогату. Это фактически запретило использование криптовалют в Украине для расчетов. Но в конце 2017 года НБУ пересмотрел свой подход к определению криптовалют, а соответствующее определение потеряло свою актуальность в марте 2018 года. Тем не менее, сложившаяся практика восприятия рынка сдерживает его развитие.