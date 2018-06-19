Поезд «Мукачево - Будапешт» по евроколее обещают запустить до конца лета

"Укрзализныця" намерена запустить поезд "Мукачево - Будапешт" по евроколее до конца лета.

"К концу лета, за два месяца, по евроколее должны запустить обещанный поезд "Мукачево - Будапешт". Специально для этого, в 500 м от железнодорожного вокзала станции Мукачево, начинаем строить отдельную посадочную платформу. Она будет примыкать к колее стандарта 1435 мм. Сейчас согласовываем проект, параллельно прорабатываем вопрос графика движения поезда и тарифы", - сообщил исполняющий обязанности главы правления "УЗ" Евгений Кравцов в Facebook.По словам Кравцова, новым поездом в столицу Венгрии можно будет добраться за шесть часов. 400-километровый маршрут будет пролегать через венгерские города Дебрецен и Ньиредьхаза.Кроме новой платформы также планируется "привести в порядок"около 40 км европути."В перспективе - прямое железнодорожное сообщение узкой колеей со Словакией, Чехией и другими странами Евросоюза", - добавил Кравцов.