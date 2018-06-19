Айтишники Харькова летят в Токио благодаря победе в престижном конкурсе

Конкурс объединил 820 участников, 28 учебных заведений и 17 городов. Студенты прошли два этапа отбора – сформировали команды по 5 человек, записали мотивационное видео и приняли участие в хакатоне Social IT.
20 команд, которые вышли в финал, в течение суток решали социальные проблемы общества, родного города и страны посредством создания программных продуктов. Команды-конкурсанты с помощью сервисов и программ пытались привлечь внимание к организации работы социального такси для людей с ограниченными возможностями; объединению велосипедистов и популяризации велоспорта; созданию единой национальной службы эмоциональной поддержки граждан; системе доступа к общественному транспорту слабовидящих людей; публичной платформе для волонтеров и организаторов социальных мероприятий; маломобильной категории граждан и их потребностям и др.
Менторы и члены жюри «Программиста 2018» – эксперт в области построения архитектуры информационных систем, бизнес-анализа и управления IT-проектами, CЕO в Cyber Bioniс Systematics, совладелец ITVDN Александр Шевчук; консультант по построению распределенных и веб-ориентированных приложений, CEO в Cyber Bionic Systematics, совладелец ITVDN Дмитрий Охрименко; блогер и программист Макс Фрай – определили 6 команд-победительниц конкурса.
Ими стали: «Телега» и «Belov's Four» из Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» (г. Харьков), «BITE.us» из Одесского национального политехнического университета, а также три команды, которые представляли ведущие технические вузы Донецкой области – «KorLab» из Приазовского государственного технического университета (г. Мариуполь), «Команда ДонНТУ» Донецкого национального технического университета из г. Покровск, «KIT» из Донбасской государственной машиностроительной академии (г. Краматорск).
Президент благотворительного Фонда Борис Колесников
наградил тридцать конкурсантов дипломами на посещение выставки электроники и информационных технологий Ceatec Japan 2018 в Токио.
«Конкурсом «Программист» мой Фонд завершил учебный год, мы подвели итоги последнего из наших семи всеукраинских образовательных конкурсов. Лучшие айтишники осенью отправятся в Токио. Благодаря проектам Фонда, за нынешний учебный год на лучших профильных выставках по всему миру побывают около 350 талантливых студентов! Мы ставим перед собой цель показать им последние новинки и достижения тех отраслей, с которыми они связаны; дать возможность пообщаться с лучшими мировыми специалистами, перенять их опыт и потом применить его в родной Украине.
«Программист» был самым сложным конкурсом из всех, чего только стоит хакатон, который длился сутки! Я, наверное, волновался еще больше, чем сами участники. Тяжело было оценивать работы, поэтому мы пригласили в члены жюри и менторы опытных специалистов. Чьи-то проекты будут иметь прикладное применение, чьи-то – нет, но это не должно никого останавливать на пути к успеху», – подчеркнул Президент Фонда Борис Колесников.
Поездка украинских студентов в столицу Японии состоится в октябре. Ceatec Japan объединит лидеров широкого спектра отраслей и, как утверждают организаторы, представит миру образец создания будущего. Экспозиция ознакомит посетителей с глобальной витриной японских стратегий развития, в том числе с реализацией стратегии «Общество 5.0» для решения социальных проблем и создания устойчивого экономического роста.
«Моя команда работала над созданием сервиса социального такси для людей с ограниченными возможностями. Эта проблема очень актуальна и касается не только определенной категории людей, но и общества в целом. Рады тому, что наша работа признана членами жюри одной из лучших, обязательно в будущем воплотим проект в жизнь. Посещение Ceatec Japan поможет нам усовершенствовать свой стартап», – рассказала Евгения Стрельник, капитан команды «Телега» из Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» (г. Харьков).
Напомним, в течение 10 лет Фонд Бориса Колесникова
реализует программы, проекты и акции для молодежи Украины. Они направлены на поддержку талантливых и целеустремленных студентов, школьников, юных спортсменов. Миссия организации – воспитать будущую элиту нации; показать молодым специалистам лучшие отраслевые выставки по всему миру; стимулировать к развитию в профессии в родной Украине.