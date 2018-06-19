Айтишники Харькова летят в Токио благодаря победе в престижном конкурсе 19 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Завершился благотворительный проект «Программист 2018», который Фонд Бориса Колесникова впервые проводил для студентов IT-специальностей Украины с целью стимулировать их к получению новых знаний и развитию навыков.