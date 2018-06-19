Синоптики дали прогноз по урожаю пшеницы в этом году 19 июня 2018 г. источник 0 0

В Украине в этом году урожай озимой пшеницы будет меньше на 8-10% от прошлогоднего из-за засухи и составит около 23,5 млн тонн.

"Если брать основную нашу культуру - озимую пшеницу, то объемы урожая могут быть где-то на 8-10% меньше, чем в прошлом году. При этом надо отметить, что прошлый год был очень урожайный. Однако на сегодня мы оцениваем перспективы озимой пшеницы примерно на уровне 23-23,5 млн тонн", - сообщила руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко.



Общий урожай зерновых, по ее словам, тоже будет меньше, чем прошлогодний, из-за засухи, но не критично. При этом она уточнила, что информацию о прогнозе валового урожая зерновых и зернобобовых культур Укргидрометцентр предоставит в конце этого месяца.



Также агрометеоролог рассказала, что ситуация с засухой находится в динамике. Ведь если по состоянию на 10 июня в состоянии сильной засухи находилось 50% территории, то после дождей, которые прошли с 11 по 18 июня, ситуация изменилась в положительную сторону.

