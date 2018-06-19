Украинским регбистам стали известны соперники по второму туру 19 июня 2018 г. Олег Столбецов 0 0

Международная Федерация регби назвала состав групп второго заключительного раунда чемпионата Европы по регби-7 в дивизионе "Трофи" среди мужских команд. Соревнования пройдут в литовском городе Шяуляй 30 июня и 1 июля.

Сборная Украины, занимающая после первого раунда шестое место, попала в группу А вместе с лидером после первого тура - сборной Румынии, а также сборными Люксембурга (7-е место) и Латвии (12-е, последнее).



30 июня в 11.00 сыграют Румыния - Латвия, в 11.22 - Украина - Люксембург, в 13.45 - Румыния - Люксембург, в 14.07 - Украина - Латвия, в 16.30 - Румыния - Украина, в 16.52 - Люксембург - Латвия. 1 июля пройдут игры раунда "плей-офф", по итогам которых и определятся победитель и призеры чемпионата Европы в дивизионе "Трофи".



Репетицией перед играми в городе Шяуляй для игроков сборной Украины, костяк которой составляют регбисты харьковского "Олимпа", станет третий заключительный тур чемпионата Украины по регби-7, который пройдет 24 июня в Харькове на стадионе "Динамо". Начало игр - в 10.00. Напомним, что "Олимп" выйдет на этот домашний тур уже в ранге досрочного победителя чемпионата страны.