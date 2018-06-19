Общество

  • 134
    •  / 

Почти 80 участников подали жалобы на процедуру проведения ВНО-2018

Почти 80 участников подали жалобы на процедуру проведения ВНО-2018
Украинский центр оценивания качества образования зарегистрировал 79 случаев подачи апелляционных жалоб на процедуру проведения тестирования в этом году. 
Об этом в эфире Радио НВ сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий.

Он уточнил, что процедура проведения - это, когда что-то происходит в процессе прохождения теста.

"Например, во время теста по английскому языку был случай, когда в аудитории громко звонил телефон одного из участников, который был оставлен среди вещей. И в этой аудитории кто-то сказал, что этот звонок настолько отвлек, что он не смог справиться с тестом", - отметил один из фактов причины подачи апелляционной жалобы Карандий.

15 июня 2018 года сообщалось, что результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, биологии, а также испанскому, немецкому, французскому и английскому языков размещены на информационных страницах участников.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2644.64 грн
100 EUR 3050.33 грн
10 RUB 4.1279 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи