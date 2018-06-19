Культура

  • 115
    •  / 

Группа Rammstein назвала сроки выхода нового альбома

Группа Rammstein назвала сроки выхода нового альбома
Немецкая метал-группа Rammstein назвала приблизительные сроки выхода своего седьмого альбома. По предварительной информации, мир увидит новую пластинку до конца текущего года.
Сообщается, что этот лонгплей станет первой студийной работой коллектива с 2009 года.

По информации издания, работа над пластинкой находится на финальной стадии. Ее презентация должна состояться "позднее в этом году".

Также сообщается, что в конце 2018 года в Мексике группа планирует выступить с двумя шоу-программами. Ожидается, что мексиканская аудитория станет первой, кто услышит новые песни группы.

При этом какие-либо детали относительно будущего альбома Rammstein не разглашает.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2644.64 грн
100 EUR 3050.33 грн
10 RUB 4.1279 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи