Группа Rammstein назвала сроки выхода нового альбома 19 июня 2018 г. источник 0 0

Немецкая метал-группа Rammstein назвала приблизительные сроки выхода своего седьмого альбома. По предварительной информации, мир увидит новую пластинку до конца текущего года.

Сообщается, что этот лонгплей станет первой студийной работой коллектива с 2009 года.



По информации издания, работа над пластинкой находится на финальной стадии. Ее презентация должна состояться "позднее в этом году".



Также сообщается, что в конце 2018 года в Мексике группа планирует выступить с двумя шоу-программами. Ожидается, что мексиканская аудитория станет первой, кто услышит новые песни группы.



При этом какие-либо детали относительно будущего альбома Rammstein не разглашает.

